El río Besòs supera los 900 metros cúbicos de caudal con riesgo de graves inundaciones

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Barcelona, 4 oct (EFE).- El tramo final del río Besòs arrastra a primera hora de este domingo un caudal de 903 metros cúbicos por segundo, con una altura de 3,5 metros, a su paso por Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), lo que ha llevado a la Agencia Catalana del Agua a lanzar un aviso por riesgo de inundaciones en la zona.

Las lluvias torrenciales caídas en las últimas horas en la comarca del Vallès Oriental han hecho subir súbitamente el nivel de las rieras de Mogent, con 195 metros cúbicos a su paso por Montornès (Barcelona), y la de Tenes, con 171 metros cúbicos en Lliça (Barcelona).

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Ese agua ha derivado en el crecimiento exponencial del caudal del Besòs, en el norte de Barcelona, que, en pocas horas, ha duplicado el volumen que registró durante el temporal Gloria, que azotó Cataluña entre el 20 y el 23 de enero de 2020.

Las lluvias, por otro lado, han elevado también hasta nivel naranja el caudal en el tramo final del río Llobregat, al sur de Barcelona, donde arrastra 383 metros cúbicos por segundo. EFE

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