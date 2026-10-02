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Platense derrotó a Estudiantes para completar el cuadro de semifianles

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Buenos Aires, 1º oct (EFE).- Platense derrotó este jueves por 1-0 a Estudiantes de La Plata y se quedó con la última plaza disponible para las semifinales de la Copa Argentina.

Con gol de Gonzalo Lencina en el minuto 83, el ‘Calamar’ se impuso ante Estudiantes, que venía de caer por la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

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Tras esta victoria, Platense se medirá en semifinales con Atlético Tucumán, que por penaltis tras igualar en uno había derrotado al vigente campeón Independiente Rivadavia de Mendoza.

La otra semifinal la disputarán Boca Juniors, que venció 3-2 a Racing Club en su cruce de cuartos de final y Banfield, que se impuso también por penaltis tras empatar en uno ante Deportivo Riestra.

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Boca Juniors, máximo ganador de este certamen con cuatro conquistas (1969, 2012, 2015 y 2020), supera por un título a River Plate que logró esta Copa Argentina en tres oportunidades (2016, 2017 y 2019).

Los restantes campeones alzaron este trofeo una sola vez: Rosario Central (2018), Central Córdoba de Santiago del Estero (2024), Arsenal de Sarandí (2013), Huracán (2014), Patronato de Paraná (2022), Estudiantes de La Plata (2023) e Independiente Rivadavia de Mendoza (2025). EFE

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