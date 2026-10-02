3-0. Puerto Rico derrota a Islas Caimán y llega a seis puntos en la Liga de Naciones

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Redacción Deportes, 1 oct (EFE).- Puerto Rico derrotó este jueves por 3-0 a Islas Caimán y llegó a seis puntos en la tabla de posiciones de la zona B de la Liga de Naciones de la Concacaf, mientras que el equipo caimanés aún no suma triunfos.

A pesar de que el técnico del 'Huracán Azul' boricua, el estadounidense Jay Mims, no integró a Leandro Antonetti, del Estrela Amadora portugués y autor de uno de los goles, en la alineación inicial, el otro internacional, Jeremy De León, del Sant Andreu español, se encargó de manejar la ofensiva local en encuentro celebrado en el Estadio Centroamericano, en Mayagüez (oeste).

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Fue entonces que, en el minuto 26, Wilfredo Rivera le hizo un pase corto al lado derecho a De León, quien, a su vez, asistió a Ricardo Rivera frente a la portería para que éste anotara ante el arquero Deshawn Whittaker.

Luego, en el 45, De León reapareció en la ofensiva puertorriqueña y, con un buen dominio de la pelota, le hizo un pase a Wilfredo Rivera para que batiera a Whittaker para el 2-0.

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Mims, por su parte, decidió en el minuto 56 que algunos de sus regulares, incluyendo a De León, ya debían ser relevados y así tener más tiempo de descanso para su próximo encuentro el domingo nuevamente ante Islas Caimán.

En el minuto 68, Mims sustituyó a Ricardo Rivera por Antonetti, quien no defraudó y anotó el tercer gol en el minuto 93 tras el cobro de un penalti.

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Puerto Rico e Islas Caimán volverán a enfrentarse el próximo domingo en el Estadio Centroamericano de la Ciudad de las Aguas Puras.

Allí mismo, a primera hora de este jueves, Guyana aplastó 5-1 a Dominica para mantenerse invicta y en la cima de la tabla de la Zona B con 9 unidades.

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Dominica, mientras tanto, tiene un solo punto, al igual que Islas Caimán.

El equipo caimanés es la única selección de las cuatro del grupo que aún no ha anotado en sus tres compromisos.

Luego de los cuatro partidos en agenda en igual número de días, se desconoce, al momento, cuándo volverán a jugar las respectivas selecciones que buscan adelantar a la Liga A, aunque se asegura que lo harán el año próximo.

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La Liga B cuenta con 16 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro equipos.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la Liga A, mientras que los equipos que finalicen en cuarto lugar descenderán a la Liga C.

Los cuatro mejores se clasificarán de manera directa a la Copa Oro de la Concacaf 2027, mientras que los dos mejores segundos avanzarán a los preliminares de la competición. EFE

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