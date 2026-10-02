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1-4. Haití golea a República Dominicana y es segunda de su grupo en la Liga de Naciones

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Santo Domingo, 1 oct (EFE).- Haití hizo gala este jueves de una buena capacidad ofensiva y goleó a República Dominicana 1-4, lo que la colocó con nueves puntos en segunda posición en la Liga A de la Liga de las Naciones de la Concacaf, por detrás de Curazao.

En el Estadio Olímpico Félix Sánchez de la capital dominicana, el conjunto haitiano consiguió mayor efectividad en los primeros minutos del partido, y consiguió el primer tanto tras una buena jugada por la izquierda de Providence, que filtró un pase dentro del área que supo aprovechar Deedson.

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A pesar de jugar en casa, aunque con mayor público haitiano, a los dominicanos les costó crear juego frente a un rival que sabía defender bien su mitad del campo y salir a la contra tras las repetidas pérdidas de balón que cometió la República Dominicana en la primera parte.

En el minuto 23 Haití pudo ampliar la ventaja en un penalti que tiró Wilson Isidor y que paró Xavier Valdez, lo que causó una gran celebración entre los aficionados dominicanos en el estadio.

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Minutos más tarde Haití tuvo otra ocasión clara tras una recuperación de Bellegarde, quien sirvió un pase que el nueve haitiano Wilson Isidor desaprovechó tras disparar alto desde el centro del área.

En la segunda parte, República Dominicana salió con ganas, pero Isidor marcó el segundo para Haití en el 51 tras el rebote al larguero de una falta buscando la escuadra izquierda lanzada por Sainté.

Los locales recortaron distancias con el tanto de Dorny Romero de pierna izquierda gracias a una asistencia de Edgar Pujol en profundidad.

A pesar del gol, el partido volvió a la tónica general y Haití, que creó ocasiones de mayor peligro durante todo el partido, puso el 1-3 en el minuto 67 con el segundo gol de Isidor, quien remató con la pierna izquierda delante de la portería después de un saque de esquina.

Nueve minutos más tarde, Yassin Fortuné hizo de cabeza el 1-4 gracias a una magnífica asistencia de Ruben Providence, quien se fue por banda izquierda, regateó y puso el centro.

Con esta victoria Haití se sitúa en segunda posición de su grupo de la Liga A de la Liga de las Naciones de la Concacaf, aunque empatado a puntos con Curazao, que ocupa la primera posición gracias a su mayor diferencia de goles.

Por su parte, con esta derrota República Dominicana se sitúa con seis puntos en tercera posición, a distancia de Costa Rica y Nicaragua, que suman un punto. Trinidad y Tobago, con tres derrotas, cierra el grupo sin unidades.

Ficha técnica:

1.República Dominicana: Valdez; de Lucas, Pujol, Dollenmayer, Firpo; Rosario, López; Romero, Mörschel, Castillo; Díaz.

Seleccionador: Marcelo Neveleff.

4.Haití: Pierre; Arcus, Sainté, Delcroix, Expérience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Picault, Isidor.

Seleccionador: David Badía

Goles: 0-1, m.9: Deedson. 0-2, m.51: Isidor. 1-2, m.55: Romero. 1-3, m.67: Isidor. 1-4, m.76: Fortuné.

Árbitro: La estadounidense Ekaterina Koroleva amonestó a los haitianos Experience, Delcroix, Sainté, y a los dominicanos Romero, Díaz y Rosario.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Liga A de la Liga de Naciones jugado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo. EFE

(foto)

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