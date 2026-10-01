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La Carrera Solidaria País del Cava regresa tras cinco años de ausencia

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Redacción deportes, 1 oct (EFE).- La carrera solidaria País del Cava, que recupera su recorrido por carretera entre Vilafranca del Penedés y Sant Sadurní d'Anoia tras ser interrumpida a raíz de la pandemia, regresa el 25 de octubre tras cinco años de ausencia con un recorrido de 13,4 kilómetros para correr o caminar.

La organización prevé para esta decimoquinta edición la participación de unas mil personas en una jornada abierta a quienes quieran disfrutar del paisaje del territorio y colaborar con una causa cercana.

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La finalidad solidaria volverá a ser el eje de la convocatoria. Todos los fondos recaudados se destinarán a los bancos de alimentos de Vilafranca del Penedès y Sant Sadurní d’Anoia, a través de asociaciones y entidades que trabajan en la atención a personas y familias vulnerables del territorio. EFE

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