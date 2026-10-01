Jesús Navas ensalza a Fabián Ruiz en un acto que reivindica su candidatura a Balón de Oro

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Sevilla, 1 oct (EFE).- El exjugador Jesús Navas, uno de los más laureados del fútbol español y que posee, entre otros muchos, los títulos de campeón de mundo y de Europa, ensalzó este jueves la figura de su paisano Fabián Ruiz en un acto en su localidad natal, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), para reivindica su candidatura al Balón de Oro.

Este ayuntamiento organizó en el Teatro Municipal la grabación de un vídeo con periodistas deportivos y referentes del fútbol ante un patio de butacas repleto de escolares de los centros educativos del municipio bajo el título 'Los Palacios y Villafranca con Fabián'.

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Jesús Navas, el jugador con mayor y fructífera carrera en la historia del Sevilla y de la selección española, quiso acompañar este reconocimiento y destacó la humildad, el trabajo, el sacrificio y la capacidad de superación que caracterizan, a su juicio, a Fabián, un jugador reconocido bético y formado en la cantera del club verdiblanco.

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, por su parte, subrayó el orgullo que supone contar con un deportista de la trayectoria de Fabián y se congratuló no solo sus éxitos deportivos, sino también de los valores que representa para las nuevas generaciones.

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"Podrá haber buenas personas como él, mejores no”, afirmó el alcalde, quien también recordó el vínculo que el futbolista mantiene con su localidad natal pese a su trayectoria internacional. “Siempre lleva a Los Palacios por bandera”, añadió.

Durante la grabación del vídeo, diferentes periodistas deportivos analizaron también los méritos y la trayectoria de Fabián, lo que le hacen ser merecedor al actual jugador del París Saint Germain y de la selección española para lograr el Balón de Oro, que se otorgará en una gala que está prevista para el próximo 26 de octubre en el London Palladium de Londres.

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El palaciego, en esta pasada temporada, ha logrado, entre otros, con su club la liga francesa y la de Campeones de Europa, además el título mundial con España. EFE