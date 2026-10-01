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Jesús Navas ensalza a Fabián Ruiz en un acto que reivindica su candidatura a Balón de Oro

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Sevilla, 1 oct (EFE).- El exjugador Jesús Navas, uno de los más laureados del fútbol español y que posee, entre otros muchos, los títulos de campeón de mundo y de Europa, ensalzó este jueves la figura de su paisano Fabián Ruiz en un acto en su localidad natal, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), para reivindica su candidatura al Balón de Oro.

Este ayuntamiento organizó en el Teatro Municipal la grabación de un vídeo con periodistas deportivos y referentes del fútbol ante un patio de butacas repleto de escolares de los centros educativos del municipio bajo el título 'Los Palacios y Villafranca con Fabián'.

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Jesús Navas, el jugador con mayor y fructífera carrera en la historia del Sevilla y de la selección española, quiso acompañar este reconocimiento y destacó la humildad, el trabajo, el sacrificio y la capacidad de superación que caracterizan, a su juicio, a Fabián, un jugador reconocido bético y formado en la cantera del club verdiblanco.

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, por su parte, subrayó el orgullo que supone contar con un deportista de la trayectoria de Fabián y se congratuló no solo sus éxitos deportivos, sino también de los valores que representa para las nuevas generaciones.

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"Podrá haber buenas personas como él, mejores no”, afirmó el alcalde, quien también recordó el vínculo que el futbolista mantiene con su localidad natal pese a su trayectoria internacional. “Siempre lleva a Los Palacios por bandera”, añadió.

Durante la grabación del vídeo, diferentes periodistas deportivos analizaron también los méritos y la trayectoria de Fabián, lo que le hacen ser merecedor al actual jugador del París Saint Germain y de la selección española para lograr el Balón de Oro, que se otorgará en una gala que está prevista para el próximo 26 de octubre en el London Palladium de Londres.

El palaciego, en esta pasada temporada, ha logrado, entre otros, con su club la liga francesa y la de Campeones de Europa, además el título mundial con España. EFE

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