Elma Saiz sobre la visita de los Reyes a Ceuta a la que no acude Sánchez: "Lo importante es que se va a producir"

22/09/2026 La ministra de Inclusión; Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha informado de cuáles han sido los últimos avances en la gestión de la crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio y ha informado sobre cuáles serán las siguientes medidas a tomar. Además el Consejo de Ministros ha aprobado otras medidas como la licitación de la integración del ferrocarril en Torrelavega. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

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La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que, a su juicio, lo importante es que se produzca la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, al ser interrogada sobre la ausencia del presidente, Pedro Sánchez.

"Lo importante es que se va a producir", ha señalado en declaraciones a los medios este jueves tras reunirse con la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del País Vasco, Nerea Melgosa en la sede del Ministerio.

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"Iremos conociendo en las próximas horas los detalles concretos de esta visita, lo importante es que se va a producir", ha reiterado, aunque ha dejado claro que "el Gobierno de España en su conjunto ha estado, está y va a seguir estando con los ceutíes".

Saiz, que ha estado en varias ocasiones en Ceuta desde que estalló la crisis migratoria hace dos meses, asegura que el Ejecutivo está trabajando intensamente para que la ciudad autónoma "recobre la normalidad" en una labor "liderada por el presidente Sánchez".

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Fuentes de Zarzuela y del Gobierno han confirmado este mismo jueves que la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta y también a Melilla se producirá los días 13 y 14 de octubre; en la primera visita real a las ciudades autónomas desde el año 2007. Poco después, desde Moncloa han confirmado que Sánchez no les acompañará.

La portavoz ha evitado contestar si el Ejecutivo ha avisado a las autoridades marroquíes sobre esta visita y tampoco ha querido explicar los motivos de la ausencia de Sánchez quien, por ejemplo, sí acompañó a los monarcas en su visita a Paiporta (Valencia) tras la dana, en noviembre de 2024.

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