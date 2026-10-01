El Gobierno espera 'in extremis' a conocer el voto de Junts y el segundo decreto se aleja

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Madrid, 1 oct (EFE).- El Gobierno apura los contactos de cara a la convalidación de los dos decretos de vivienda en una sesión extraordinaria de este viernes con todas las miradas puestas en Junts, que ha convocado para este jueves por la noche una reunión de urgencia de su dirección ejecutiva para decidir el sentido de su voto.

Coalición Canaria también se reunirá esta tarde para decidir si convalidan los decretos de vivienda.

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El partido que ya ha despejado las dudas ha sido el PNV, que ha anunciado su apoyo "crítico" al primer decreto de vivienda, que recoge la mayoría de medidas, y su rechazo al segundo, que se ha publicado hoy en el BOE y recoge la renovación automática de los alquileres.

La formación conservadora vasca reconoce, no obstante, que el texto es un "parche puntual con muchas carencias" y mantiene serias reservas respecto al impacto "real" de la norma, al tiempo que censura al Gobierno por legislar "en caliente".

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A la espera de lo que decida Junts, formación que ya había mostrado su decepción y preocupación por los decretos aprobados ante el clamor por el caso de Maricarmen Abascal, la octogenaria desahuciada en Madrid y la movilización social en distintas ciudades españolas, ya se sabe que PP y Vox votarán en contra mientras que Podemos, EH Bildu e ERC lo harán a favor.

De hecho, este Jueves Podemos ha anunciado su voto a favor tal y como pide el Sindicato de Inquilinas, impulsor de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, que de momento se mantiene.

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Con las dudas aún sin despejar de lo que va a pasar con el primer decreto, sí es más evidente que el segundo tiene menos apoyos.

En medio de la incertidumbre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido a los grupos de que van a tener que pronunciarse de qué lado están, si de quienes viven en las casas o de quienes hacen fortuna con ellas.

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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defenderá mañana el primero, en el que reconocen que hay más probabilidad de llegar a un acuerdo, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, hará lo propio con el segundo.

Precisamente, la ministra de Vivienda, que ve palabras mayores en convocar una huelga de alquileres, ha reconocido que "no le cabe duda" de que habrá una ofensiva judicial de las empresas contra los decretos de vivienda, aunque defiende que es un texto que se ha trabajado con rigor.

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Reconoce que su trabajo ha estado centrado en el primer decreto y que, sin embargo, el segundo parte de un proceso de escucha y de los movimientos sociales, va un poco más allá de la Ley de Vivienda y "no ha estado trabajado con profundidad".

El PP entiende que los decretos de vivienda son "una chapuza que va a generar multitud de pleitos" en los juzgados.

Bustinduy dice que quedan 24 horas para que se "imponga el sentido común" y salgan adelante los dos decretos de vivienda y que las formaciones que los rechacen pagarán un precio político y electoral muy caro. Además, ha denunciado una "campaña del miedo" de los lobbies inmobiliarios y financieros para "intoxicar y mentir" respecto al contenido de los mismos.

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La asociación de promotores y constructores de Madrid, Asprima, ha pedido al Congreso que no apruebe los decretos ya que agravarán el problema de oferta de vivienda y sostiene que desde su anuncio se han paralizado dos transacciones en la Comunidad de Madrid que proyectaban entre 600 y 700 viviendas de alquiler asequible.

"La inseguridad jurídica que provocan estas medidas ya está ocasionando una huida clara de la inversión destinada a la puesta en marcha de grandes parques de vivienda en alquiler", añaden.

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"Algunos van de Robin Hood y en realidad representan al sheriff de Nottingham", ha afirmado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tras ser reelegido.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias FADEI recalca que el problema no solo será cuántos pisos desaparezcan del alquiler, sino quién podrá acceder a los que permanezcan. EFE

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