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El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros para menores de 35 años

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Sevilla, 1 oct (EFE).- El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que su gobierno va a poner en marcha una ayuda al alquiler para menores de 35 años de hasta 250 euros al mes y que se podrá percibir durante dos años con un montante total de hasta 6.000 euros.

Moreno, en la sesión de control al gobierno en el Parlamento andaluz, ha detallado que para acceder a esa ayuda habrá un límite de ingresos de entre tres y cuatro veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y ha abordado también que el próximo Presupuesto de la Junta recogerá la bonificación del 99 % del impuesto de sucesiones y donaciones para los hermanos.

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Este anuncio se ha producido durante las preguntas de los grupos al presidente de la Junta, en las que PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han coincidido en interpelar a Moreno sobre la cuestión de la vivienda.

Por el PSOE ha intervenido María Jesús Montero, quien ha advertido de que hay "una generación en jaque" por el problema de acceso a la vivienda, una "emergencia" por la que hay que "intervenir el mercado", argumento en el que ha coincidido con el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

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Montero ha advertido de que la solución al problema de la vivienda no pasa por construir más porque esa ya fue la receta del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y entre los años 1997 y 2007 se construyeron millones de viviendas, pero los pisos multiplicaron su precio "por 2,5".

Por Adelante Andalucía ha intervenido José Ignacio García, quien ha recordado que en la comunidad se producen "siete desahucios cada día", cuestión que debería "mover algo por dentro" a los representantes "de la derecha y la extrema derecha" y que debería ser razón para tomar medidas ante el hartazgo de los andaluces "con el PP y con el PSOE, con unos y con otros".

Como ha hecho Montero, García ha preguntado al presidente de la Junta si está de parte de los andaluces, de los vecinos, o de quienes especulan con la vivienda y ha acusado a Moreno de tener una política de vivienda pensada para "los verdaderos invasores, los fondos buitre".

Moreno ha respondido que el caso del desahucio de Maricarmen en Madrid le ha "conmovido" y ha señalado que quien le ha dado solución es "el alcalde de Madrid", José Luis Martínez Almeida (PP).

Moreno ha expuesto que hace falta menos burocracia y abordar el precio de los materiales, la falta de mano de obra y la "inseguridad jurídica" que hace que "el 30 % de los propietarios familiares no pongan su casa en alquiler por miedo", ha explicado.

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado que los dos decretos que ha presentado el Gobierno central dan respuesta a la "sacudida de indignación" que ha habido con motivo del problema de la vivienda, y ha confiado en que se ratifiquen en el Congreso.

Maíllo ha acusado a Moreno de poner en marcha una política de vivienda consistente en contratos "publico-privados", en dejar en manos de la iniciativa privada una materia sensible para los ciudadanos, y que pone de manifiesto que el Gobierno andaluz está "de parte de los especuladores y fondos buitres".

El portavoz de Vox, Javier Cortés, ha denunciado que los decretos aprobados por el Gobierno no son más que el resultado "de una pancarta de la extrema izquierda", y ha añadido que lo que provocarán los mismos será una "brecha mayor" para acceder a las viviendas.

Cortés ha indicado que desde el Gobierno de coalición PP-Vox se va a hacer "todo lo posible" para hacer revertir los efectos de las políticas del Gobierno de la nación en materia de vivienda.

El portavoz del PP, Toni Martín, ha calificado de "sorprendente" que el partido que durante ocho años "no ha hecho nada" por la vivienda pretenda arreglarlo en "diez minutos", y ha informado de que en las últimas 24 horas se han retirado del portal Idealista un total de 4.000 ofertas de alquiler como consecuencia de la inseguridad jurídica. EFE

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