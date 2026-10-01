El Banco de España confirma la subida del euríbor en septiembre al 3,247 %

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Madrid, 1 oct (EFE).- El Banco de España ha confirmado que el euríbor a un año, índice de referencia para la mayoría de las hipotecas variables, cerró septiembre en el 3,247 %, frente al 2,954 % de agosto, lo que supone tres meses de subidas consecutivas.

Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un ascenso de 1,075 puntos.

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Según la fintech global especializada en pagos internacionales y gestión del riesgo de tipo de cambio Ebury, el euríbor a 12 meses todavía podría tener recorrido alcista ante la expectativa de una nueva subida de tipos de un cuarto de punto por parte del BCE de aquí a final de año, hasta el 2,75 %, tras situarlos en el 2,50 % en la última reunión de política monetaria de septiembre.

Según el analista senior de Mercados de Ebury, Diego Barnuevo, los últimos datos de actividad e inflación refuerzan la posibilidad de que el BCE mantenga un sesgo restrictivo durante los próximos meses”.

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Por el contrario, el analista cree que una reanudación de las negociaciones de paz en Irán podría ayudar a estabilizar o incluso revertir la tendencia alcista del euríbor, aunque, en su opinión, que coincide con el consenso del mercado, las posibilidades de un acuerdo antes de las elecciones de medio mandato en EE. UU. el 3 de noviembre parecen ser "muy remotas”.

Según el consejero delegado y cofundador de Trioteca, Ricard Garriga, aunque el mercado hipotecario sigue fuerte y la vivienda continúa teniendo una demanda muy sólida, el encarecimiento del euríbor tendrá consecuencias.

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En su opinión, es probable que veamos una ligera ralentización en el número de hipotecas concedidas en los próximos meses, especialmente en perfiles más ajustados.

Garriga ha avanzando que si el euríbor se consolida cerca o por encima del 3%, lo lógico es que las ofertas de hipotecas a tipo fijo se encarezcan hacia final de año.

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RN Tu Solución Hipotecaria ya había advertido recientemente de que el indicador podría cerrar 2026 entre el 3,2% y el 3,5%, impulsado por la incertidumbre energética y las perspectivas de tipos elevados durante más tiempo.

En cuanto a las hipotecas variables, para un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de más el 1 %, la cuota supondrá una subida al año de unos 1.050 euros, unos 87,5 euros al mes. EFE

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