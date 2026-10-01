EH Bildu y Sumar instan al PNV a apoyar mañana los dos decretos de vivienda

Guardar

Vitoria, 1 oct (EFE).- EH Bildu y Sumar han instado al PNV a votar mañana en el Congreso a favor de los dos decretos que contienen medidas para tratar de hacer frente a la crisis de vivienda y le han recordado que no es momento de "excusas" porque ante la "situación de emergencia habitacional no sirve una abstención".

Desde EH Bildu, la parlamentaria vasca Nerea Kortajarena ha subrayado a su llegada al pleno de la Cámara autonómica que mañana hay que dar respuesta a la "mayoría social abrumadora" que pide medidas para aliviar esta crisis.

PUBLICIDAD

"Nos toca a las fuerzas políticas estar a la altura. El PNV también tiene que estar a la altura. Hay una emergencia habitacional que requiere políticas contundentes y no sirve una abstención", ha insistido.

Kortajarena ha trasladado al PNV que los decretos aunque son insuficientes son necesarios, así como que en ellos "no hay medidas contra los pequeños propietarios, sino contra la especulación y los fondos buitre".

PUBLICIDAD

En este sentido, ha reiterado que "no es momento ni para cortinas de humo ni para excusas, sino para actuar con responsabilidad y ofrecer tranquilidad".

"Lo que se vota mañana es si aliviamos la situación de esas personas y facilitamos el derecho a una vivienda o si nos ponemos del lado de los especuladores", ha defendido.

PUBLICIDAD

En la misma línea, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández ha subrayado que los decretos "van a proteger a miles de personas y van a evitar que se expulse a muchas gente de sus casas". "Tienen que salir adelante", ha reivindicado.

Ha advertido por ello al PNV de que "no se puede jugar con ello ni hacer tacticismos políticos".

Hernández ha transmitido a esta formación que "expulsar" a una persona de una casa en la que vive de alquiler porque "el propietario quiere simplemente obtener más dinero es injusto, lo haga un fondo de inversión o cuando lo hace un pequeño propietario con dos o tres viviendas".

PUBLICIDAD

Asimismo, ha dejado claro que Sumar quiere ir "más allá" de estos dos decretos, pero que en estos momentos tienen que ser aprobados porque "no se puede jugar con la vida de la gente".

Nerea Kortajarena ha avanzado además una nueva propuesta que va a registrar su grupo parlamentario relacionada con la vivienda y que pasa por la declaración de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa como "zonas tensionadas".

PUBLICIDAD

Con esta propuesta, que se debatirá en el Parlamento Vasco, quiere que sea el Gobierno Vasco el que haga toda la tramitación de estas declaraciones, de manera que todas las medidas que plantean los dos decretos se puedan desarrollar en Euskadi. EFE

(Foto)