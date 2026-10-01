Aemet lanza un aviso especial por lluvias torrenciales en el Mediterráneo hasta el sábado

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Madrid, 01 oct (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso especial por "chubascos muy fuertes y persistentes" desde este jueves 1 de octubre por la tarde/noche hasta, al menos, el sábado 3 de octubre.

La situación será "especialmente adversa" en zonas del este peninsular y Baleares, donde la inestabilidad atmosférica y el aporte de aire húmedo dejarán lluvias torrenciales.

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Aemet espera acumulados superiores a 90 l/m2 en solo una hora y de 300 l/m2 en 12 horas, que podrían provocar "inundaciones y crecidas de cauces".

Ante esta situación, la agencia ha advertido del "peligro extraordinario" en áreas de las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia y ha pedido a la población que "extreme las precauciones" y siga "las recomendaciones de Protección Civil". EFE

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