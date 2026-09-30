Espana agencias

Lino López: "La afición es el valor más grande que tenemos"

Guardar

Ferrol, 30 sep (EFE).- El entrenador del Baxi Ferrol, Lino López, ha afirmado este miércoles, ante el duelo de este jueves ante el Beroe Stara Zagora, clasificatorio para la fase de grupos de la Eurocopa de baloncesto femenino, que la afición del equipo universitario "es el valor más grande" que tienen y que su plantilla "cree" en lo que están haciendo.

La víspera del enfrentamiento de vuelta de la fase previa, fijado para las ocho y cuarto de la tarde en el pabellón de A Malata, ha señalado en una rueda de prensa que el encuentro de ida, disputado la pasada semana en Bulgaria, fue el "primer partido" real del curso al considerar que los de la pretemporada son equiparables a "entrenamientos".

PUBLICIDAD

"Se cometen muchos errores a estas alturas de la temporada, pero el equipo trabaja todo el partido; están todas implicadas y dando pasos para llegar a lo que queremos ser", ha expresado el técnico, que ha augurado "un gran ambiente" en el polideportivo ferrolano, puesto que el público está "deseando ver partidos de Eurocopa y liga".

López ha recalcado que el Baxi Ferrol obtuvo en Bulgaria "una buena renta", pero ha indicado que el Beroe Stara Zagora dispone de "mucha capacidad de anotación", frente a la cual, a su juicio, se planteó "un desgaste muy bueno, pero ahora queda la segunda parte; sus mejores jugadoras no tuvieron un gran acierto, algo que no es habitual".

PUBLICIDAD

"Tenemos que pensar en cada jugada", ha dicho el preparador, que ha sostenido que el rival "tiene un quinteto de mucho talento, con físico y capacidad para anotar", por lo que ha opinado que será preciso "estar los cuarenta minutos al máximo".

El técnico ha apuntado que Claire Melia está "entre algodones" y, sin citar al Ayuntamiento de Ferrol, titular del pabellón de A Malata, ha lamentado el hecho de no haber podido desarrollar allí las sesiones que le gustaría por temas de horarios y descansos, lo que "afecta a la preparación de equipo".

Al respecto, Lino López ha añadido que, en un "equipo profesional", la disponibilidad de "horarios adecuados es muy importante" y ha deseado que se solucionen estos "problemas" porque es "vital". EFE

1011648

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Abellán, cardiólogo: “Uno de los asuntos que más me preocupa es lo que se sigue fumando hoy en día. Es brutal”

El especialista advierte sobre los riesgos del tabaquismo y pone el foco en su normalización entre los más jóvenes

José Abellán, cardiólogo: “Uno de los asuntos que más me preocupa es lo que se sigue fumando hoy en día. Es brutal”

Resultados ganadores del Super Once del 30 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del 30 septiembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 30 septiembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 30 septiembre

Shakira exprime al máximo su único día libre en Madrid: espectáculos de flamenco, reflexiones sobre el arte y degustación de vinos centenarios

La cantante ha compartido por redes sociales cómo ha disfrutado de la capital durante su residencia de conciertos en España

Shakira exprime al máximo su único día libre en Madrid: espectáculos de flamenco, reflexiones sobre el arte y degustación de vinos centenarios

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

La reforma del Reglamento General de Circulación permite a los ayuntamientos adaptar las tarifas del estacionamiento regulado mediante sus ordenanzas municipales

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

La jueza Biedma alerta de que un miembro del grupo criminal contactado por las ‘cloacas del PSOE’ para amedrentarla fue asesinado mientras investigaba a David Sánchez

La DGT fija nuevas reglas para los ciclistas desde el 1 de octubre: cambios en adelantamientos, protección y circulación urbana

ECONOMÍA

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

Los gasolineros cargan contra la rebaja de la gasolina y el diésel: “No da una respuesta a los precios desbocados”

Las claves de los decretos de vivienda: cómo te afectan si eres inquilino y si eres propietario

DEPORTES

El representante de Justin Gaethje cierra la puerta a la revancha con Ilia Topuria: “Fue mejor que él y nunca ocurrirá”

El representante de Justin Gaethje cierra la puerta a la revancha con Ilia Topuria: “Fue mejor que él y nunca ocurrirá”

Una tarjeta amarilla por quitarse la camiseta y un sorteo en un hotel: la surrealista clasificación de Omán en la Copa del Golfo

Problemas para Topuria: Arman Tsarukyan afirma que la UFC “le dijo que sí” a pelear por el título contra Gaethje antes que Ilia

Venden un histórico club francés por un euro: un fondo de inversión británico se hará cargo del equipo

Asesinan a tiros a Iliyan Filipov, presidente del equipo de fútbol más antiguo de Bulgaria: su nombre será grabado “en letras de oro” en el estadio