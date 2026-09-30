Lino López: "La afición es el valor más grande que tenemos"

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Ferrol, 30 sep (EFE).- El entrenador del Baxi Ferrol, Lino López, ha afirmado este miércoles, ante el duelo de este jueves ante el Beroe Stara Zagora, clasificatorio para la fase de grupos de la Eurocopa de baloncesto femenino, que la afición del equipo universitario "es el valor más grande" que tienen y que su plantilla "cree" en lo que están haciendo.

La víspera del enfrentamiento de vuelta de la fase previa, fijado para las ocho y cuarto de la tarde en el pabellón de A Malata, ha señalado en una rueda de prensa que el encuentro de ida, disputado la pasada semana en Bulgaria, fue el "primer partido" real del curso al considerar que los de la pretemporada son equiparables a "entrenamientos".

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"Se cometen muchos errores a estas alturas de la temporada, pero el equipo trabaja todo el partido; están todas implicadas y dando pasos para llegar a lo que queremos ser", ha expresado el técnico, que ha augurado "un gran ambiente" en el polideportivo ferrolano, puesto que el público está "deseando ver partidos de Eurocopa y liga".

López ha recalcado que el Baxi Ferrol obtuvo en Bulgaria "una buena renta", pero ha indicado que el Beroe Stara Zagora dispone de "mucha capacidad de anotación", frente a la cual, a su juicio, se planteó "un desgaste muy bueno, pero ahora queda la segunda parte; sus mejores jugadoras no tuvieron un gran acierto, algo que no es habitual".

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"Tenemos que pensar en cada jugada", ha dicho el preparador, que ha sostenido que el rival "tiene un quinteto de mucho talento, con físico y capacidad para anotar", por lo que ha opinado que será preciso "estar los cuarenta minutos al máximo".

El técnico ha apuntado que Claire Melia está "entre algodones" y, sin citar al Ayuntamiento de Ferrol, titular del pabellón de A Malata, ha lamentado el hecho de no haber podido desarrollar allí las sesiones que le gustaría por temas de horarios y descansos, lo que "afecta a la preparación de equipo".

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Al respecto, Lino López ha añadido que, en un "equipo profesional", la disponibilidad de "horarios adecuados es muy importante" y ha deseado que se solucionen estos "problemas" porque es "vital". EFE

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