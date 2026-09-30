Jaime Santos, único invicto en España en la olimpiada de ajedrez de Samarcanda

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León, 30 sep (EFE).- El doble campeón de España de partidas rápidas y relámpago, Jaime Santos Latasa, fue el único jugador del quinteto español que concluyó la Olimpiada de ajedrez disputada en Samarcanda (Uzbekistán) en la que lograron la décima plaza entre 206 selecciones de todo el mundo, en un torneo en el que se impuso el conjunto anfitrión.

El ajedrecista nacido en Vitoria, pero afincado desde la infancia en León, logró 7,5 de los 10 puntos disputados, con cinco triunfos en las partidas disputadas y otras tantas tablas, siendo uno de los jugadores más sólidos del combinado español en su tercera olimpiada.

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Santos Latasa llegaba a la cita más importante de la temporada después de su buen papel en el campeonato de España donde logró dos de los tres títulos en juego -se le escapó la victoria en el absoluto con una sola derrota- y tras haber logrado buenos resultados en torneos de preparación.

Junto con el discípulo de Marcelino Sión, estuvieron presentes en la ciudad uzbeka los hispano-rusos Maksim Chigaev y Daniil Yuffa -como reserva-, junto con el veterano hispano-letón Alexey Shirov y, con el tablero número 1 del equipo español, el madrileño David Antón. EFE

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