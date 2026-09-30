Guardiola muestra todo su apoyo al Manchester City: "Superaremos esto juntos"

Guardar

Redacción deportes, 30 sep (EFE).- El exentrenador del Manchester City Pep Guardiola expresó todo su apoyo al club británico, después de que la Premier League anunciara el martes que es culpable de la mayoría de irregularidades financieras de las que le acusó en febrero de 2023.

"Quiero que cada aficionado del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferrán, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros extraordinarios aficionados. Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos", aseguró Guardiola en un mensaje en X divulgado este miércoles.

PUBLICIDAD

En su publicación, el técnico español colgó varias fotografías junto al equipo directivo del club, luciendo la camiseta celeste del equipo y con el trofeo de la Liga de Campeones conquistado en 2023.

La entidad inglesa fue acusada hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

Guardiola llegó al Manchester City en julio de 2016 y cerró su etapa al término de la pasada temporada después de conseguir una veintena de títulos. EFE

PUBLICIDAD