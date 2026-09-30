España y Francia refuerzan la cooperación contra la desinformación e injerencias externas

Guardar

Madrid, 30 sep (EFE).- España y Francia han firmado este miércoles una declaración conjunta con la que ambos países buscan hacer frente a la desinformación, la manipulación informativa y las interferencias de información extranjeras.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha reunido con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, con quien ha abordado las relaciones bilaterales y la agenda comunitaria e internacional, indica el ministerio en un comunicado.

PUBLICIDAD

Exteriores destaca que con esta declaración de intenciones España y Francia "refuerzan su cooperación contra la desinformación, la manipulación y las interferencias de información extranjeras, consideradas amenazas para los procesos electorales, la seguridad y la estabilidad de las democracias europeas".

Apuntan a una estrategia con puntos prioritarios como impulsar medios de comunicación "independientes y económicamente sostenibles", promover información fiable y profesional, fomentar el pensamiento crítico y fortalecer la soberanía digital y los valores comunes europeos.

PUBLICIDAD

Asimismo, ambos países buscan promover "una mayor responsabilidad" de las plataformas digitales y la protección de los menores en las redes sociales.

En este sentido, España y Francia respaldan impedir el acceso a quienes no alcancen determinada edad y promover un sistema eficaz de verificación de edad que preserve la privacidad y los datos personales.

PUBLICIDAD

En el encuentro, los ministros han puesto en valor que el balance global de las relaciones entre ambos países "es muy positivo" ya que España y Francia mantienen vínculos sólidos e intensos que están definidos por "la historia, vecindad geográfica, economía, lazos humanos y el contexto europeo", apunta Exteriores en la nota.EFE