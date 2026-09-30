España aspira en San Marino a dejar casi finiquitado el billete para la Eurocopa

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Redacción deportes, 30 sep (EFE).- La selección española sub-21 se enfrentará este jueves a la de San Marino en el pequeño estado enclavado en Italia con el objetivo de sumar su octavo triunfo ante el colista y dejar prácticamente finiquitado el billete para el Europeo del próximo año en Serbia y Albania.

A falta de dos jornadas, España aventaja en dos puntos a Finlandia, por lo que un triunfo ante San Marino le despejaría el camino ante el encuentro del próximo día 6 contra Rumanía en Ibiza.

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El combinado que dirige David Gordo, líder del grupo, perdió ante el combinado finés (2-1) el pasado viernes, por lo que no pudo dejar certificado el pase al Europeo.

Fue su primera derrota después de siete victorias, entre ellas, la de la ida ante San Marino por 7-0.

El conjunto sanmarinense no ha sumado ningún punto en ocho partidos, ni ha logrado ningún gol, mientras que le han marcado 42, por lo que España es claramente favorita para llevarse la victoria.

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A pesar de la debilidad del cuadro local, el seleccionador español afirmó que no será un partido sencillo: "Es cierto que no ha ganado ningún partido, pero es un campo complicado. Van a tener una motivación muy grande por jugar contra nosotros".

Admitió que la derrota ante Finlandia fue "un palo duro" en "el peor partido" de toda la fase de grupos, pero se mostró esperanzado "al cien por cien" de que España estará en el Europeo del próximo año.

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La Rojita llegó este miércoles al pequeño estado, de unos 35.000 habitantes, y cuya selección juega sus partidos como local en el estadio del municipio de Serravalle.

Gordo tiene disponible a todo el plantel con la excepción del jugador del Brighton Chema Andrés, sancionado por acumulación de tarjetas.

Las novedades en la convocatoria es la incorporación del lateral derecho del Málaga Rafita y del portero del Betis Manu González, quienes relevaron a Javi Hernández (Espanyol) y Fran González (Sevilla), respectivamente, ambos con molestias musculares.

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Gordo apuntó que después del experimento en Finlandia de situar al jugador del Barcelona Xavi Espart de lateral derecho, al que retiró en el descanso, la idea es que pase al centro del campo.

En punta, la duda es si mantendrá de titular al delantero del Fulham Gonzalo García u optará por el madridista Carlos Espí, suplente ante Finlandia, si bien cree que podrían ser compatibles.

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Alineaciones probables:

San Marino: Amici; Bugli, Riggioni, Ciacci, Maninucci, Semprini; Chiaruzzi, Valli Casadei, Della Balda; Sensoli y Grandoni.

España: Bruno Iribarne; Ángel Ortiz, Yarek Gasiorowski, Jacobo Ramón, Álex Valle; Marc Bernal, Espart, Fer López, Jesús Rodríguez; Iker Bravo y Espí.

Árbitro: Bulat Sariyev (Kazajistán)

Estadio: Serravalle.

Hora: 20.15. EFE