El campo de La Cartuja, listo para un histórico España-Sudáfrica en Sevilla

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Sevilla, 30 sep (EFE).- El campo Juan Antonio Arenas Posadas, en las Instalaciones Deportivas de La Cartuja en Sevilla, está ya listo para albergar este domingo un partido "histórico" entre las selecciones femeninas de rugby de España y Sudáfrica, una de las potencias del mundo en esta categoría, que servirá de preparación para el Mundial 2029 en Australia.

El campo anexo al Estadio La Cartuja de la capital andaluza acogió este miércoles la puesta de largo institucional, con la clásica foto de familia, previa a este encuentro, que marcará un hito por la entidad del rival y por ser el primer partido internacional de la selección española femenina de rugby en Sevilla, informó en un comunicado la Junta de Andalucía.

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En el césped de las Instalaciones Deportivas de La Cartuja estuvo el equipo español al completo, encabezado por su seleccionador, Regis Sonnes, y la capitana de 'Las Leonas', Lourdes Alameda, junto con su homóloga en la selección sudafricana, Babalwa Latsha, y sus responsables técnicos Franzel September y Laurian Johannes-Haupt.

El choque será especialmente emotivo para Lourdes Alameda, quien saltará al terreno de juego para cumplir 50 'caps' con España, medio centenar de partidos oficiales internacionales con la selección nacional que la convierten en la séptima jugadora en la historia del rugby español en alcanzar esta emblemática cifra.

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En el acto también participaron la secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez; la exjugadora internacional Mariola Rus, directora general de Deportes del Gobierno andaluz; la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena; y la representante de la Real Federación Española de Rugby (RFER) Elena Vallejo.

Este amistoso entre España y Sudáfrica comenzará al mediodía de este domingo, aunque para convertir la jornada en una gran fiesta del rugby nacional el público contarán con una amplia zona reservada para los aficionados ('Fan Zone') en el aparcamiento sur de La Cartuja, con capacidad para 2.000 personas.

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Este espacio permanecerá abierto desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde con actividades previas y el clásico 'tercer tiempo' posterior al partido, como una zona de gastronomía y ocio, ambientación musical con un disyóquey en directo, una tienda oficial de España Rugby y expositores de los clubes sevillanos.

Las entradas para presenciar este histórico duelo entre 'Las Leonas' y la selección de Sudáfrica, que será televisado en directo por Movistar Plus+ (Vamos 2 - Dial 51) a partir de las 12:00 horas, pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de la Federación Española de Rugby. EFE

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