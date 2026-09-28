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Una tromba de agua en la comarca de Utiel-Requena anega viviendas y tramos de carreteras

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València, 28 sep (EFE).- La tromba de agua caída a última hora de esta tarde en la comarca valenciana de Utiel-Requena ha dejado acumulados de casi 60 litros por metro cuadrado en Requena, ha complicado la circulación en varias carreteras y ha provocado la entrada de agua en viviendas, por ahora sin daños materiales graves.

Según Emergencias de la Generalitat, el episodio actual de lluvias y tormentas en la provincia de Valencia ha obligado al 112 a gestionar, entre las 17.45 y las 21 horas, seis incidentes relacionados con esas intensas precipitaciones, todos ellos en la comarca de la Plana de Utiel-Requena.

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Los más habituales han sido relacionados con la acumulación de agua y barro en carreteras como la N-322 y la N-330, y la entrada de agua en viviendas.

Según datos de la red de Avamet, se han recogido en cuatro horas 58,4 litros por metro cuadrado en Requena, 40,7 en Muro d'Alcoi (Alicante), 26 en Enguea y 22 en Aras de los Olmos.

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Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología señalaba a primera hora de la noche que las tormentas de la tarde iban ya perdiendo intensidad y ya no había rayos; la previsión es que la próxima madrugada se formen otras que pueden tener intensidad muy fuerte, con acumulados de 30-40 l/m2 en una hora y 80 en 3 o 4 horas, con más probabilidad en el interior.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha señalado desde la sede del Centro de Coordinación de Emergencias que se está haciendo un seguimiento del episodio de lluvias y tormentas que está afectando a la Comunitat Valenciana, ha recordado que está vigente la alerta naranja en el interior sur de Castellón e interior norte de Valencia, y también una alerta amarilla en el interior sur y el litoral norte de Valencia y en el litoral sur de Castellón.

Valderrama ha señalado que las lluvias han comenzado esta tarde aproximadamente a las 19 horas en Requena, donde se han llegado a alcanzar en un momento determinado más de 55 l/m2 en una hora.

"Las previsiones nos dicen que esta alerta naranja se pueden producir precipitaciones de 40 l/m2 en una hora, pero también precipitaciones de 80 l/m2 en un periodo muy corto, aproximadamente estamos hablando de 2 o 3 horas, pero como ustedes saben puede ser en un periodo todavía más corto", ha advertido.

También ha pedido evitar desplazamientos que no sean necesarios "porque las lluvias intensas van a ser a partir de esta madrugada y van a barrer el interior norte de Valencia y el interior sur de Castellón".

Asimismo, según el conseller, "aquellas personas que viven en alguna zona donde observen que se está inundando, por favor suban a los pisos superiores y no bajen a los sótanos. Y también si observan alguna incidencia, que afortunadamente hasta esta hora han sido pocas, por favor, llamen al 112". EFE

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