Un acertante de Madrid gana más de 2 millones de euros en la Bonoloto del lunes

Madrid, 28 sep (EFE).- En el sorteo de Bonoloto celebrado hoy lunes día 28 de septiembre ha aparecido un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos), al que le ha correspondido un premio de 2.025.965,95 euros, que ha sido vendido en Madrid, según información de Loterías del Estado.
El boleto acertante ha sido validado en la administración de loterías número 146 de Madrid, situada en la calle Bravo Murillo, 199.
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De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes a los que les ha correspondido 51.437,40 euros a cada ganador, que han sido validados en el despacho receptor número 48.410 de Logroño, en el número 51.335 de Málaga y en la administración de loterías número 3 de Adeje Casco-Adeje (Santa Cruz de Tenerife).
Combinación ganadora: 31 21 29 12 25 10
Complementario: 11
Reintegro: 2
EFE
amd
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