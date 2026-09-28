Sánchez pide a todos los partidos "sentido de Estado" para aprobar el decreto de vivienda

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Barcelona, 28 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este lunes por la noche un llamamiento a todas las fuerzas políticas en el Congreso a hacer "un último esfuerzo" para sacar adelante el decreto de vivienda, "con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad".

Así lo ha dicho en la gala de los Premios Vanguardia, celebrada en el Palau de Congressos de Catalunya y conducida por la periodista Helena García Melero ante 1.200 asistentes, entre ellos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente catalán, Salvador Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; así como personalidades del mundo económico y empresarial y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

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Tras el reciente desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo más de 70 años en un piso del madrileño distrito del Retiro con una renta antigua, Sánchez ha recordado que el Gobierno aprobará "un real decreto ley con medidas urgentes para aliviar la emergencia habitacional", porque el "verdadero patriotismo" pasa por "evitar" situaciones como esta.

El Gobierno, ha destacado Sánchez, ha hecho "un gran esfuerzo para materializar" este decreto "con diálogo y capacidad de negociación", incorporando propuestas de diferentes formaciones.

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"Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos un último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad", ha afirmado Sánchez, que ha pedido aparcar "cualquier cálculo político", porque proteger la vivienda de las personas es una "cuestión de humanidad".

La cantante Amaia, una de las personas distinguidas en los Premios Vanguardia, ha aprovechado el momento de recibir el galardón para entregarle a Sánchez un cartel donde se leía "Decreto Maricarmen".

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En los aledaños del Palau de Congressos de Catalunya, blindados por un dispositivo de los Mossos d'Esquadra, se desarrollaba una concentración convocada por el Sindicat de Llogateres para reclamar la aprobación de un decreto antidesahucios, en la que varios miles de personas han cortado la Diagonal.

También ha intervenido Illa, que ha señalado que la palabra patriotismo suele pronunciarse a menudo pero se practica "poco y mal".

Patriotismo, ha advertido, "no es azuzar la confrontación entre territorios", ni "permitir que la codicia deje sin casa" a la gente.

"No puede haber patriotismo sin humanismo", ha recalcado el presidente de la Generalitat, que ha reivindicado un "patriotismo solidario y humanista" ante la "amenaza" de las desigualdades.

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Por su parte, Collboni ha defendido las regulaciones del mercado de la vivienda, porque "funcionan" para contener los precios y garantizar el derecho de los ciudadanos a "quedarse en su ciudad".

El reciente desahucio de Maricarmen "no se podría producir hoy en la ciudad de Barcelona", ha asegurado el alcalde barcelonés.

"Con la regulación del alquiler en nuestra ciudad, habría sido imposible una subida del alquiler como la que se dio en el caso de Maricarmen", ha remarcado. EFE

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