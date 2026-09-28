Sánchez lamenta los asesinatos machistas de las dos mujeres de Sevilla y Alicante

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Madrid, 28 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este lunes los asesinatos machistas de dos mujeres en Sevilla y Alicante ocurridos este pasado fin de semana y ha mandado un mensaje de cariño a los familiares de las víctimas.

"Todo mi cariño y mi apoyo a las familias y seres queridos de las mujeres asesinadas en Sevilla y Alicante por la violencia de género", ha publicado Sánchez en la red social X.

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"No vamos a dar ni un paso atrás hasta lograr una sociedad más igualitaria, sin miedo, sin violencia, sin machismo", ha añadido en el mensaje el presidente del Gobierno.

Según informa Igualdad, la mujer asesinada el pasado sábado en La Campana (Sevilla) tenía 47 años y la mujer asesinada este domingo en Benidorm (Alicante) tenía 33 años.

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En ambos casos no existían denuncias previas, y el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 40 en 2026 y a 1.381 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. EFE