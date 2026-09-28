Ordenan expulsión de tres migrantes que quisieron embarcar con documentos falsos

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Ceuta, 28 sep (EFE).- Un juez de Ceuta ha decretado este lunes la expulsión del territorio nacional de tres migrantes, entre ellos una mujer, los cuales permanecían en la ciudad desde finales de julio y pretendieron embarcar hacia Algeciras (Cádiz) con documentos falsificados.

En los tres casos los migrantes han sido condenados a dos años de prisión por un delito de falsificación de documento público, habiéndose sustituido esta pena por la expulsión de España durante cinco años, según han informado a EFE fuentes judiciales.

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Las tres intentos de cruzar ilegalmente el Estrecho se produjeron este pasado sábado en el control tanto de vehículos como de pasajeros del puerto ceutí.

Los agentes arrestaron a uno de ellos con una mujer de 22 años con un DNI y un papel de residencia falsificados, a un hombre con un DNI francés y a otro migrante que presentó un permiso de residencia de Francia, determinándose que era ilegal.

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En este último caso el detenido aseguró haber abonado 2.000 euros por el documento que había sido alterado para facilitar su pase a la península.

Los tres migrantes se encontraban en Ceuta desde los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo la entrada masiva desde Marruecos. EFE