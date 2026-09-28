Muere atropellada por un conductor que da positivo en A Caniza (Pontevedra)

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Vigo, 28 sep (EFE).- Una mujer de 82 años ha fallecido este lunes tras ser atropellada en A Caniza (Pontevedra) por un conductor que dio positivo en el control de alcoholemia al que fue sometido, según ha informado la Guardia Civil.

El accidente se produjo hacia las 16:20 horas y, según la información recogida por el 112 Galicia, la víctima fue atropellada en la calle do Progreso.

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El 112 informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el punto el helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Una vez llegó el personal sanitario hasta la zona, la mujer atropellada fue evacuada a bordo del helicóptero hasta el hospital de referencia, pero acabó falleciendo. EFE

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