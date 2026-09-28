Hoy será noticia. Martes, 29 de septiembre

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CRISIS VIVIENDA

El Gobierno apura hasta el final la negociación para aprobar hoy el decreto de vivienda

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Madrid (EFE).- El Gobierno busca llegar a un acuerdo que permita aprobar este martes el decreto de vivienda tras el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid, mientras que los socios parlamentarios no han dado su apoyo al último borrador y Sumar no quiere renunciar a ninguna de sus medidas.

En el borrador que presentó ayer por la tarde el Ministerio de Vivienda a los grupos parlamentarios no se incluía la reforma de la ley del suelo ni la renovación automática de los contratos de alquiler, esta última siendo una de las exigencias de Sumar para apoyar el decreto ley. Fuentes de Sumar han explicado a EFE la regulación del alquiler de habitaciones y la renovación automática de los contratos son "elementos imprescindibles en disputa".

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IRÁN GUERRA

El Gobierno aprueba un nuevo plan para intentar contener los precios energéticos

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aprueba este martes un nuevo paquete anticrisis con el que pretende contener el encarecimiento de la factura energética, que ya amenaza con provocar paradas en las fábricas y protestas de los agricultores.

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Siete meses después del inicio del conflicto en Irán, los precios de la energía continúan disparados -el gasóleo subió un 30,3 % en agosto y la gasolina, un 16,9 %, a pesar del descuento de 10 céntimos por litro-, lo que llevó la inflación al 4,3 % en ese mes, la más alta desde febrero de 2023.

ESPAÑA FRANCIA

Emmanuel Macron inicia este martes un viaje de Estado a España de dos días

Madrid (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, inician este martes una visita de Estado de dos días en la que se reunirán con Felipe VI y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, además de participar en un foro económico y en un encuentro sobre juventud y redes sociales, entre otras citas.

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Un viaje de Estado que se produce en un momento de especial relevancia en el estado de las relaciones bilaterales con Francia, que es el primer socio comercial de España en el mundo. Se trata del primer viaje de Estado a España de Macron, aunque el pasado 26 de julio el presidente francés mantuvo un encuentro con Felipe VI y asistió a una cena en el Palacio Real de Madrid en el marco de una visita de trabajo.

CONGRESO INCIDENTE

La Mesa del Congreso decide si suspende a la diputada del PP que llevó el gas pimienta

Madrid (EFE).- La Mesa del Congreso se reúne este martes para decidir si abre un procedimiento sancionador a la diputada del PP Ana Vázquez, tras recibir el informe jurídico que afirma que el espray de gas pimienta que llevó a la cámara es un arma y que el reglamento posibilita que sea suspendida temporalmente en su condición de diputada.

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La sanción a la diputada podría acarrear su suspensión durante unos días, y por tanto, tendría consecuencias económicas, según fuentes parlamentarias. La Secretaría general de la Cámara remitió a la Mesa el informe sobre el espray de pimienta que exhibió Vázquez en el Congreso la semana pasada durante un pleno y en el mismo reconoce que no tiene constancia de que nunca, desde la aprobación de Reglamento del Congreso en 1982, se haya aplicado el artículo 101, que regula la suspensión de un diputado por portar armas dentro del recinto parlamentario.

FERIA LIBER

Liber 2026 arranca este martes con cerca de 250 expositores y unos 9.000 profesionales

Barcelona (EFE).- El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, inaugurará oficialmente la tarde de este martes Liber, la Feria Internacional del Libro, que en su 44.ª edición se celebrará en Fira Barcelona hasta el día 1 de octubre, en un año con cerca de 250 expositores de diecinueve países y unos 9.000 profesionales del sector.

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La feria tiene como objetivo abrir nuevos mercados internacionales a la industria española del libro y promover la compraventa de derechos editoriales, con un espacio protagonista, el Salón de Derechos, pensado para favorecer la negociación internacional de contenidos editoriales en español. La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) estima en 100 millones de euros el valor de la compraventa de derechos editoriales al año en España.

EL TIEMPO

Este martes, tormentas fuertes y descenso de máximas en amplias zonas de España

Madrid (EFE).- Los chubascos y las tormentas localmente fuertes serán las protagonistas este martes en amplias zonas de la península, así como un descenso notable de temperaturas, especialmente en el interior sur.

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La presencia de aire frío en altura provocará una jornada inestable en España y cielos con abundante nubosidad media, lo que originará chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente fuertes en amplias zonas, sin descartar granizo de forma puntual. De igual manera, se formarán nubes bajas y lluvias débiles en los litorales y prelitorales mediterráneos, Baleares, el litoral de Galicia y el Estrecho.

EFE

fp