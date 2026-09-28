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Farruquito ofrece en la Bienal su biografía en movimiento, concebida como un musical

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Sevilla, 28 sep (EFE).- Juan Manuel Fernández Montoya ‘Farruquito’ ha ofrecido esta noche en el Teatro de la Maestranza, dentro de la Bienal de Flamenco de Sevilla, el estreno absoluto de "Serás Farruquito: El musical", un recorrido por su vida artística, marcada por la pertenencia a una estirpe presidida por su abuelo, Antonio Montoya Flores "Farruco".

Concebido como una biografía en movimiento, el espectáculo ha recorrido la vida y la trayectoria artística del bailaor sevillano a través de cinco actos en los que memoria, música, baile y materiales audiovisuales inéditos y procedentes de un documental sobre el artista, proyectados sobre tres pantallas, entre ellos imágenes del abuelo "Farruco".

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Farruquito, acompañado por un cuerpo de baile de seis bailaoras y a veces por su hijo, Juan El Moreno, sobre el que ha recaído buena parte del espectáculo, también ha cantado y ha tocado la guitarra, y ha declamado, ya que los pasajes con voz en off los ha grabado él mismo, algunos con referencias a su familia, a su madre, a la soledad del artista y a la trayectoria histórica del pueblo gitano.

“El espectáculo muestra la historia de un niño que nace en una familia de gitanos, flamencos, se enamora del arte, empieza a viajar con ellos y con los más grandes, lo toma como un juego al principio, pero al final se da cuenta de que el flamenco forma parte de su vida”, había anunciado el bailaor antes de su estreno de esta noche.

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El título "Serás Farruquito" remite a una predeterminación, a un destino anunciado desde la infancia y a un nombre que es, al mismo tiempo, identidad y herencia.

Nieto de Farruco e hijo de la bailaora Rosario Montoya ‘La Farruca’ y del cantaor Juan Fernández Flores ‘El Moreno’, Farruquito creció dentro de una de las grandes dinastías del arte jondo y convirtió aquel aprendizaje familiar en un lenguaje propio que lo ha llevado a algunos de los principales escenarios internacionales.

Esta circunstancia también ha sido referida por el audiovisual del espectáculo mostrando imágenes de Nueva York, el ruido inconfundible de sus avenidas mientras que el bailaor y Juan El Moreno bailaban sin dejar caer la maleta que llevaban en la mano.

"Serás Farruquito: el musical" no ha carecido de estructura narrativa y se ha planteado como un viaje cronológico y sensorial en cinco actos que atraviesan la sangre, el aprendizaje, el mundo, la sombra y el legado, también con una referencia final a la boda del artista.

Farruquito ha asumido la dirección artística y musical del espectáculo cuya dirección escénica ha sido responsabilidad de Félix Romero, mientras que el cuerpo de baile ha estado integrado por Cristina Soler, Cristina Aguilera, María Carrasco, Lucía La Bronce, Gloria del Rosario y Marta Cañizares.

Ramón Amador ha estado a la guitarra; Ismael de la Rosa ‘Bola’, Ezequiel Montoya, Mari Vizarraga y Estrella Fernández, al cante; Sergio Fargas, a la batería; Paco Vega, a la percusión; Robert Chacón, al teclado; y Fran Roca ha tocado la flauta travesera, omnipresente en todo el espectáculo. EFE

(Vídeo) (Foto)

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