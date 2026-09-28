El gobierno catalán envía un ES-Alert ante las fuertes lluvias previstas para el martes

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Barcelona, 28 sep (EFE).- Protección Civil de la Generalitat ha enviado esta noche un mensaje ES-Alert para pedir a los ciudadanos prudencia por las fuertes lluvias que se prevén este martes por la mañana en el prelitoral y el litoral catalán, desde Tarragona) hasta Girona.

Se prevé que las precipitaciones sean especialmente intensas de 08:00 a 14:00 horas en La Selva, Maresme, Vallès Oriental y Occidental, Barcelonès, Garraf, Alt Penedès, Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès y Tarragonès.

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La Generalitat ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades al aire libre, sobre todo en los momentos de mayor intensidad de lluvias.

Recomienda también no acercarse a zonas inundables y, en caso de emergencia, llamar al 112. EFE