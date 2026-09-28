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El asesino de una mujer en Benidorm descuartizó el cadáver y le prendió fuego

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Alicante, 28 sep (EFE).- El asesino machista de la mujer de unos 33 años en una vivienda de Benidorm (Alicante) descuartizó los restos mortales de la víctima antes de prenderle fuego en una zona de campo a las afueras de la localidad.

Según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la investigación, el detenido asesinó a puñaladas a su pareja tras una discusión en una vivienda situada en el número 3 de la calle Joan Fuster Zaragoza y posteriormente trasladó los restos mortales en varias maletas a un área agreste entre los municipios de Benidorm y Finestrat, donde prendió fuego.

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Para el traslado del cadáver, el asesino forzó la cooperación de otros dos hombres, que han sido arrestados por encubrimiento tras acudir a la comisaría a desvelar lo sucedido, lo que propició el hallazgo tanto del cadáver como del paradero del autor del crimen.

La víctima, de nacionalidad brasileña al igual que el detenido, no había interpuesto denuncias previas por violencia machista contra su pareja y presunto asesino, de manera que no constaba en Viogén.

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El hombre acusado de asesinato ha sido llevado al mediodía de este lunes al domicilio del crimen custodiado por la Policía Nacional y junto a agentes de la científica, sin que se haya confirmado si se trata de un registro o reconstrucción de los hechos.

La investigación de la Policía Nacional continúa abierta para aclarar todos los extremos y avanzar en la plena identificación oficial de la mujer, cuyos restos mortales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante mientras que un juzgado de Benidorm se ha hecho cargo del caso y está previsto que a partir de mañana reciba la declaración de los arrestados.

Por otra parte, en un acto en Novelda el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, ha expresado la "repulsa y condena más absoluta" por el crimen y ha agregado que sigue en marcha la investigación de la Policía Nacional.

Por ello, de momento no se pueden añadir más datos sobre lo ocurrido, y ha añadido que el de Meriane sería el cuarto asesinato machista de una mujer de este año en la provincia de Alicante. EFE

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