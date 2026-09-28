El agua no sofoca las protestas en la Puerta de Sol de Madrid a horas de que se lleve el decreto de vivienda al Consejo

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La acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid mantiene este lunes por la noche su movilización a escasas horas de que el Consejo de Ministros aborde la aprobación del nuevo decreto de vivienda, a pesar de la lluvia que se ha mantenido durante todo el día en la capital.

Cientos de personas continúan en el céntrico enclave madrileño con el objetivo de que la vivienda y el acceso a un "hogar digno con todas las garantías" sean un "derecho para todas las personas", y para "no tener el miedo a que venga un policía con una orden de desahucio". "Estamos aquí porque no podemos más", expresan algunas de las personas acampadas en las tiendas de campaña aún húmedas por la lluvia.

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Para los concentrados, la crisis habitacional es "un tema de construcción social" que va más allá de las cifras económicas o de partidos políticos.

En medio del campamento destaca la figura simbólica de Maricarmen, la octogenaria desahuciada esta semana de su casa del distrito de Retiro, en la que había vivido durante 71 años. "Maricarmen está en cada rincón de esta ciudad" y "Maricarmen es hoy, pero es todos los días del año", recuerdan las pancartas y portavoces de los diferentes sindicatos y asociaciones vecinales, advirtiendo de que "faltan nombres debajo de Maricarmen" porque "son muchos más".

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"Llevo meses buscando alquiler y me piden medio sueldo e imposibles avales; no nos dejan alternativa que estar aquí en las calles bajo la lluvia", relata Javier, un joven informático de 28 años que sostiene un cartón en el que se puede leer 'Buitres No'.

Así, las asociaciones y sindicatos reclaman que la vivienda no sea un activo de inversión para "ricos y fondos buitre" que "especulan" con sus vidas y que solo buscan enriquecer su bolsillo.

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El descontento político apunta a todas las administraciones, a las que acusan "echarse la culpa los unos a los otros". Las consignas señalan a la presidenta de la Comunidad de Madrid con gritos de "Ayuso, vete tú", y al Ejecutivo central afirmando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es cómplice de Ayuso en todas las violaciones de derechos".

De cara al escenario electoral, la acampada advierte: "No sabemos qué pasará mañana --en referencia a la votación del decreto--, estaremos atentos, no nos dejaremos engañar. Se avecinan elecciones y querrán ganarse nuestro voto".

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El Sindicato de Inquilinas ha avisado de que la acampada instalada en la Puerta del Sol desde este sábado seguirá más allá del Real Decreto o de que se alcance un acuerdo durante la reunión que se celebra en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) entre representantes de Urbagestión y representantes de Maricarmen.

PLURALIDAD DE PROTESTAS

Además de las protestas por la situación de la vivienda en el país, otras asociaciones y sindicatos se han concentrado para reivindicar diferentes derechos.

Entre aplausos y banderas moradas empapadas por la lluvia, grupos feministas han proclamado consignas a favor del aborto: "El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y el derecho a una vivienda digna son la misma lucha contra la precariedad".

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A parte de jóvenes preocupados por la situación en la que se encuentra su futuro, también se han desplazado hasta la Puerta del Sol asociaciones de personas mayores para mostrar su respaldo a los acampados en un ejercicio de apoyo intergeneracional. Entre las pancartas visibles en Sol figuraba la de la Asociación de Pensiones Dignas de Fuenlabrada.

"Hemos venido desde Fuenlabrada porque la precariedad de los jóvenes para alquilar es la misma que sufrimos los mayores con pensiones que no dan para la cesta de la compra", explicaba Manuel, jubilado de 69 años al pie de una de las carpas.

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