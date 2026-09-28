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Dos detenidos durante la manifestación en Barcelona para exigir un decreto de vivienda

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Barcelona, 28 sep (EFE).- Un hombre y una mujer que participaban en la manifestación en Barcelona para exigir un decreto de vivienda han sido detenidos esta noche por los Mossos d'Esquadra por desórdenes públicos y atentado.

Varios miles de personas han cortado este lunes la Diagonal de Barcelona, a la altura del Palacio de Congresos de Cataluña, para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez, que participaba en un evento en este recinto, la aprobación de un decreto que acabe con los desahucios y recupere los contratos indefinidos.

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La movilización, que ha congregado a unas 2.000 personas, según la Guardia Urbana, y 20.000 según los organizadores, ha transcurrido sin incidencias hasta las 21:00 horas, cuando diversos manifestantes han tirado algunas de las vallas que protegían los accesos al Palacio de Congresos, han intentado sobrepasar la línea policial y han lanzado objetos a los agentes.

Por este motivo, han informado los Mossos, se han repetido en diversas ocasiones mensajes a través de los dispositivos acústicos y se han desplegado efectivos de orden público.

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La manifestación, que se ha disuelto sobre las 23:30 horas, se ha saldado con dos detenidos mayores de edad, un hombre y una mujer. EFE

(Foto) (Vídeo)

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