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Crecida del arroyo Garandina obliga a evacuar a 16 personas en Corte de Peleas (Badajoz)

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Mérida, 28 sep (EFE).- Un total de 16 vecinos de la localidad pacense de Corte de Peleas han sido evacuados esta noche de sus viviendas ante la crecida del arroyo de la Garandina como consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas.

El aumento del nivel del agua del arroyo, que cruza esta localidad de norte a sur, ha afectado a cinco viviendas próximas, cuatro de ellas habitadas, han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Extremadura.

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Para evitar situaciones de riesgo, efectivos de emergencias han optado por evacuar a 16 personas, las cuales se han desplazado a domicilios de familiares.

El incremento del caudal y su extensión a zonas limítrofes urbanas también ha afectado a dos turismos -no ocupados- y a una torre eléctrica.

Las mismas fuentes han apuntado que el nivel del agua a su paso por el municipio "ya está descendiendo".

De hecho, las carretera provinciales BA-022 y BA-054, que enlazan esta localidad con otros municipios pacenses ya están operativas para la circulación tras algo más de tres horas cortadas al tráfico rodado.

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En la provincia de Badajoz sólo permanece cortada la EX-300 (Solana de los Barros).

En la provincia cacereña, este fenómeno meteorológico adverso por lluvias mantiene interrumpido el tráfico en la carretera provincial CC-436 (entre Alía y Castilblanco) y en la EX-115 (Torrejoncillo).

La localidad cacereña de Guijo de Granadilla se ha situado como la más lluviosa de España hasta las 19:00 horas de este lunes al haber registrado unos valores acumulados de 123 l/m2 en apenas dos horas, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activó este lunes la alerta roja por lluvias, desde las 18:00 horas hasta las 23:59 horas, en el norte de la provincia de Cáceres ante la previsión de alcanzar una precipitación acumulada de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en esta zona.

Los mayores acumulados se esperan en el entorno de la cuenca del río Alagón, con posibles inundaciones y crecidas repentinas.

El 112 informa además de que el ES-Alert se ha enviado a la zona meteorológica 'Norte de Extremadura', integrada por 79 municipios que suman 69.407 habitantes de las comarcas de Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra y Tierras de Granadilla principalmente, junto a algunos de La Vera, Valle del Jerte y Valle del Ambroz.

Pese a la lluvia caída en poco tiempo, el alcalde, Marco Antonio García, ha explicado a EFE que sobre las seis de la tarde ha caído una importante tromba de agua, aunque afortunadamente y por el momento, no se tiene constancia de que se hayan producido graves daños más allá de que hay zonas anegadas en los alrededores.

Ha indicado que tras la tormenta ha recorrido algunas zonas del municipio, pero no han visto ni le ha comunicado incidencias reseñables, aunque desconoce si puntualmente ha podido afectar a algún negocio, como sí ha indicado a EFE el propietario del 'Bar Evaristo', que ha confesado que tenía el local "patas arriba" por el agua caída. EFE

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