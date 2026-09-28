Cinco heridos, entre ellos una menor de 2 años, al volcar una furgoneta en la A-4 en Jaén

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Jaén, 28 sep (EFE).- Cinco personas, entre ellas una menor de dos años, han resultado heridas este lunes después de que la furgoneta en la que viajaban volcase en la autovía A-4 a su paso por el término municipal de Villanueva de la Reina (Jaén).

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, los servicios sanitarios han atendido a los heridos como consecuencia del accidente y todos han sido evacuados al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

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El accidente se ha producido en el kilómetro 310 de la A-4, en sentido Madrid. El teléfono 112 recibió el aviso sobre las 15:50 horas, cuando un ciudadano ha alertado de que una furgoneta había volcado y que varias personas permanecían atrapadas en su interior.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Andújar, la Policía Local y personal de Mantenimiento de Carreteras.

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Entre los afectados se encuentran una niña de dos años, dos mujeres de 30 y 58 años y un hombre de 62. Por el momento no ha trascendido el estado de los heridos ni de las circunstancias que provocaron que la furgoneta volcase mientras circulaba por la A-4. EFE

gd/fp