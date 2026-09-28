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Cientos de personas llenan Las Setas de Sevilla en apoyo a Maricarmen y empiezan acampada

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Sevilla, 28 sep (EFE).- Cientos de personas han llenado esta noche la plaza de Las Setas de la Encarnación de Sevilla, para mostrar su apoyo a Maricamen, la mujer de 87 años desahuciada la pasada semana en Madrid, y han iniciado una acampada en la misma zona para exigir el real decreto de la Vivienda.

La concentración había sido convocada por el Sindicato de Inquilinas, que, a su vez, en Andalucía, las ha organizado a la misma hora en Cádiz y Málaga.

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Las protestas se realizan bajo el lema 'Ni una Maricarmen más. Hasta conquistar el derecho a la vivienda", debido que "lo de Maricarmen no es un caso aislado, es el reflejo de una crisis de vivienda que nos afecta a todas".

El Sindicato de Inquilinas reclama contratos indefinidos, congelación de los alquileres, regulación real de los alquileres de temporada y habitaciones y ningún desahucio sin alternativa habitacional. EFE

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fcs/fs/jls

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