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Cientos de jóvenes montan una sentada en la intermodal de Santiago por una vivienda digna

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Santiago de Compostela, 28 sep (EFE).- Cientos de jóvenes se han concentrado este lunes en una improvisada sentada en la intermodal de Santiago para reclamar una vivienda digna y un decreto contra los desahucios.

La acción reivindicativa, convocada por el Sindicato de Vivenda de Compostela, comenzó en la Alameda y los participantes, tras recorrer varias calles de la ciudad, corear consignas conocidas como "casas para vivir, no para invertir" y protestar con el sonido de las llaves que portaban, se han dirigido a la estación.

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El mismo comportamiento que fuera, lo han replicado dentro, al menos todos los que han podido acceder porque el espacio no daba para más.

"La vivienda es un derecho y tomaremos las calles", ha dicho un portavoz y esta declaración ha sido muy aplaudida.

La convocatoria ha llegado tras el desalojo de Maricarmen y mientras el Gobierno negocia el decreto de vivienda, en paralelo a la acampada de la Puerta del Sol de Madrid. EFE

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