Acuerdo entre Urbagestión y los representantes de Maricarmen para que vuelva a su casa

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Madrid, 28 sep (EFE).- La familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada el pasado miércoles, han alcanzado un acuerdo para que esta mujer de 87 años y con un 50 % de discapacidad, pueda volver a su casa de forma inmediata por un precio que no supera el 30 % de sus ingresos netos.

El acuerdo queda pendiente de que la propia Maricarmen lo ratifique, han indicado fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que ha actuado como mediador.

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Este ha sido el resultado de la reunión que las partes han mantenido en el Servicio de Intermediación del Alquiler del Ayuntamiento de Madrid, en la sede de Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) Madrid, que se ha prolongado durante cuatro horas y media desde poco después de las 17:00 horas hasta cerca de las 21:30 horas.

La consejera delegada de EMVS Madrid, Ana de Miguel, ha explicado que será un contrato con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de ocho años de duración, que no superará el 30 % de sus ingresos netos, al amparo del programa de intermediación del alquiler municipal. EFE

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