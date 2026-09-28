Activo un incendio forestal en Muíños (Ourense) que afecta al Parque del Xurés

Guardar

Ourense, 28 sep (EFE).- Un incendio forestal declarado en Muíños, en Ourense, afecta a una superficie de 0,2 hectáreas pero el fuego se encuentra dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, un punto siempre castigado por las llamas.

La Consellería de Medio Rural ha indicado en un comunicado este lunes que está activo desde las 21:10 horas.

PUBLICIDAD

Para su extinción se han movilizado dos agentes, tres brigadas y otras tantas motobombas.

La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085 y la aplicación móvil ALume para avisar en caso de incendio forestal, así como otro teléfono (900 815 085) para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga conocimiento o sospecha. EFE

PUBLICIDAD