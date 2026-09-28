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Acampan en Málaga por la vivienda tras una manifestación con un millar de personas

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(Actualiza con el dato de participación y el inicio de la acampada)

Málaga, 28 sep (EFE).- Un millar de personas se ha manifestado este lunes en Málaga por la crisis de la vivienda y para reclamar un decreto contra los desahucios, con protestas que se han iniciado en el Ayuntamiento y que después han desembocado en una acampada en una céntrica plaza con una decena de tiendas.

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Los asistentes han acudido a la convocatoria de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y de otras organizaciones, como en más de una veintena de ciudades españolas, tras el desahucio hace unos días de Maricarmen y mientras el Gobierno negocia el decreto de vivienda, en paralelo a la acampada de la Puerta del Sol de Madrid.

Los manifestantes se han concentrado frente a la escalinata del Ayuntamiento malagueño, en cuya entrada había presencia policial, y han lanzado proclamas contra los fondos buitres, por el aumento de los precios del alquiler, frente a la expansión de las viviendas turísticas, y contra la gestión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), al que acusan de "vender" la ciudad.

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Poco después se han dirigido a pie al centro de la ciudad, por la conocida Calle Larios, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde se han concentrado y han continuado con sus denuncias, frente a un amplio dispositivo de una treintena de agentes de la Policía Nacional y la Policía Local.

Los asistentes, que han sido alrededor de un millar según las cifras aportadas por la Subdelegación del Gobierno, han estado acompañados de representantes políticos de izquierda como IU y Podemos.

Una decena de tiendas de campaña se han instalado en la plaza para pasar la noche, aunque los convocantes mantienen los llamamientos en redes sociales para que se una más gente bajo el lema de "Ni una Maricarmen más" y "Si no tenemos casa, dormimos en la plaza".

En una noche de llovizna en Málaga, se han coreado cánticos como "Málaga para vivir, no para sobrevivir"; "Si pago el alquiler, no me queda para comer"; o "Debajo de un puente no cabe tanta gente".

Mientras se desarrollaba esta manifestación se ha conocido el acuerdo entre Urbagestión y los representantes de Maricarmen para que vuelva a su casa: "¡La lucha sirve!", ha defendido el Sindicato de Inquilinas. EFE

(Foto)(Vídeo)

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