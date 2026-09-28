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0-2. El Castellón sigue intratable y recupera el liderato

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Leganés (Madrid), 28 sep (EFE).- El Castellón no falló y recuperó el liderato de LaLiga Hypermotion, tras encadenar su quinta victoria consecutiva de la temporada después de imponerse este lunes por 0-2 al Leganés, en un encuentro en el que los visitantes dejaron claro durante los primeros sesenta minutos el porqué de su condición como mejor equipo del campeonato.

"El Castellón es el mejor equipo de la categoría hasta el momento. Un equipo que hace muchas cosas muy bien, pero nosotros también tenemos argumentos", señaló en la previa el preparador del Leganés, Rubén Albés.

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Empezando por la potencia y velocidad y del camerunés Patrick Soko que tras ganar la partida al central argentino Agustín Sienra sirvió a los cuatro minutos un inmejorable balón a Álvaro Morata para abrir el marcador.

Pero el exinternacional español, que regresaba a la titularidad tras arrancar la pasada semana el choque ante el Granada desde el banquillo por unos problemas intestinales, no acertó a enviar el balón a las redes.

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Un susto que pareció despertar definitivamente al Castellón que no sólo se fue adueñando poco a poco del balón, sino que fue acumulando ocasiones de gol en la botas de Ousmane Camara y Adam Jakobsen.

Pero tanto el atacante guineano como el delantero danés se toparon bajo los palos con un sensacional Luca Zidane, que ya fue fundamental en la victoria (3-2) que el conjunto pepinero logró en la última jornada.

Un Zidane que tras solventar lo imposible falló en lo más fácil, en un balón en largo del portero rival que el cancerbero del Leganés erró al despejar, dejando el balón en los pies de Israel Suero, que con un toque pleno de sutileza y calidad estableció a los veinticuatro minutos el 0-1 para el Castellón.

Ventaja que el conjunto orellut pudo ampliar en el tramo final de la primera mitad en el que los de Pablo Hernández volvieron a encadenar ocasiones de gol por medio de Jakobsen y Camara, que permitieron a Luca Zidane redimirse, en parte, de su error.

Pero este Castellón es insaciable y arrancó el segundo período con la misma voracidad y volvió a enlazar oportunidades hasta que en el cuarenta y siete el danés Adam Jakobsen logró firmar el 0-2 tras concluir con un remate cruzado una gran acción individual.

Un resultado ante el que sólo atrevió a rebelarse el camerunés Soko, el jugador más incisivo del Leganés, que a base de insistencia y velocidad hizo soñar al Leganés con la posibilidad de recortar la distancia.

Empeño que pareció animar a Morata, que sigue peleado con el gol en este arranque de temporada, como volvió a demostrar a los sesenta y cinco minutos en un fallido despeje del cancerbero belga del Castellón.

Un Romain Matthys que salvó al conjunto de La Plana complicarse una victoria que parecía tener prácticamente asegurada, tras detener a los ochenta y cuatro minutos una pena máxima lanzada por Álex Millán.

Penalti que llegó fruto de la relajación de los de Pablo Hernández que convencidos de su triunfo concedieron más de lo aconsejable a un Leganés, que soñó con meterse de nuevo el partido con el penalti cometido por el francés Jeremy Mellot, que vio además la tarjeta roja al golpear el rostro de Unax del Cura en su intento de despeje.

Pero la parada de Matthys acabó con cualquier posibilidad de remontada y aseguró el triunfo (0-2) de un Castellón, que cuenta por victorias sus encuentros lejos de Castalia.

Ficha técnica:

0 - Leganés: Luca Zidane; Naim, Lalo Aguilar, Montero, Marvel (Pulido, m.71), Álex Sancris (Dani Rodríguez, m.56); Zico (Suleiman, m.56), Atienza, Kechta; Soko (Unax, m.71) y Morata (Álex Millán, m.77).

2 - Castellón: Matthys; Mellot, Alberto Jiménez, Sienra; Juanjo Nieto (Lucas Alcázar, m.56), Barri, Álvaro Martín, Íñigo Córdoba (Pablo santiago, m.56); Suero, Jakobsen (Fran Castillo, m.71) y Camara.

Goles: 0-1, m.24: Suero. 0-2, m.47: Jakobsen.

Árbitro: Alejandro Ojaos (Comité murciano). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador francés Jeremy Mellot (m.82) .

Además mostró tarjeta amarilla a Morata, Naim, Marvel, Kechta, Pulido uy Unax por el Leganés; y a Íñigo Córdoba por el Castellón.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Ontime Butarque de Leganés (Madrid) ante 10.418 espectadores.EFE

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