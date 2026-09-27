Temas del día de EFE España del domingo 27 de septiembre de 2026 (13.40)

CRISIS VIVIENDA
Madrid - Sánchez asegura que el Gobierno trabaja para aprobar un decreto sobre vivienda el martes
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Madrid - Acampados "escalarán" la protesta si el "decreto Maricarmen" excluye contratos indefinidos
Vitoria - Turull: si el decreto de vivienda es para parar a los fondos buitres, tendrá nuestro voto
Madrid - Madrid - Bajo luminoso de 16.700 m² gratis: las inquilinas amanecen en Sol y mantienen la protesta
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SOCIEDAD INMIGRACIÓN
Ceuta - La policía desaloja el asentamiento de la playa próxima a la desaladora de Ceuta
Ceuta - La crisis en Ceuta dispara los intentos de cruce del Estrecho.
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PARTIDOS PSOE
Madrid - La incógnita sobre la fecha electoral devuelve el 'superdomingo' a las quinielas del PSOE
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PARTIDOS PNV
Vitoria - Esteban (PNV): si no aprueba los presupuestos, Sánchez tendrá que convocar elecciones
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UCRANIA GUERRA
Base Aérea Mihail Kogălniceanu (Rumanía) - Dentro de la misión española que abate drones rusos en Rumanía: Se está probando a la OTAN
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IRÁN GUERRA
Madrid - El Gobierno aprueba el martes un nuevo plan para intentar contener los precios energéticos
(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8013664089 )
DÍA TURISMO
Madrid - Seis años después, el turismo sigue en el "efecto champán" que arrancó tras el covid
(Enviado) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023689548 )
INFECCIONES RESPIRATORIAS
Madrid - Las comunidades incorporan los colegios a la nueva campaña de vacunación contra la gripe
(Enviado) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023231893 )
VIOLENCIA MACHISTA
Sevilla - Se entrega el asesino de su pareja en La Campana (Sevilla) tras horas atrincherado
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Madrid - La regulación de la IA, cada vez más fragmentada en un mundo sin fronteras digitales
(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023781614)
DESPERDICIO ALIMENTARIO
Madrid - De la conciencia a la ley para reducir el desperdicio alimentario: la comida se tira menos
(Enviado) (Infografía)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023491017 )
TIEMPO OTOÑO
Madrid - Este domingo, nubes con posibles lluvias en zonas del norte y bajada de las máximas
Madrid - La Aemet activa el aviso amarillo en zonas de cuatro comunidades
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AGENDA INFORMATIVA
SOCIEDAD
12:00h.- Madrid.- EDUCACION HUELGA.- La plataforma Menos Lectivas convoca una manifestación en defensa de la educación pública. La eurodiputada de Podemos Irene Montero atiende a los medios a las 10:50h en la Cuesta de Moyano, tras las declaraciones de los convocantes. Atocha a Sol (Texto) (Foto)
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CULTURA Y TENDENCIAS
18:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros concurso ganaderías -reses de Saltillo, Palha, Castillejo de Huebra, Conde de la Corte, Pallarés y Valldellán- para Isaac Fonseca, Cristian Pérez y Alejandro Chicharro. Plaza de las Ventas. (Texto) (Foto)
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19:00h.- Manacor.- JAZZ MANACOR.- Clausura del III Festival de Jazz de Manacor con el Jorge Rossy Vibes Quartet y la Voodoo Children Orchestra, dirigida por el músico mallorquín Toni Vaquer. Auditori
21:00h.- Tazacorte (La Palma).- ESPECTÁCULOS MUSICAL.- El musical 'La Cruz de Celia', con el que se celebra el centenario de la 'Reina de la Salsa', llega a La Palma tras su estreno en Madrid. Polideportivo municipal.
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EFE
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