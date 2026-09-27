Sánchez responde a Maricarmen: "El Gobierno trabaja contrarreloj para llevar el martes el decreto sobre vivienda"

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo "está trabajando contrarreloj" para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, conocido ya como el 'decreto Maricarmen", y ha pedido "un último esfuerzo" a sus socios políticos para aprobarlo.

"Ayer Maricarmen hizo un vídeo y pidió al Gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda. Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda", ha anunciado Sánchez.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno ha pedido a los grupos parlamentarios "un último esfuerzo" para que el decreto sea convalidado en el Congreso "por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda, porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad", ha subrayado.

Sánchez, que no ha hecho ninguna referencia a la acampada en la Puerta del Sol, ha realizado estas declaraciones en un mitin en Getafe (Madrid) junto al secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el acto de presentación de las candidaturas del PSOE de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027.

PUBLICIDAD

El presidente responde así a la petición que la anciana de 87 años desahuciada este miércoles de su vivienda hizo ayer al presidente a través de un vídeo en el que le pidió llevar al Consejo de Ministros un nuevo decreto para evitar más casos como el suyo.

En este sentido, ha recordado al secretario de Vivienda, fallecido el pasado agosto, David Lucas, afirmando que estuvo negociando el decreto ley de vivienda para que no sucedieran casos como el de Maricarmen y ha cargado contra el Partido Popular y Vox por haberlo rechazado: "Hubiera impedido que Maricarmen hoy estuviera desalojada de su vivienda", les ha espetado.

PUBLICIDAD

CRÍTICAS A FEIJÓO Y AYUSO POR NO PROTEGER A MARICARMEN

Sánchez ha criticado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, no tuviera "dinero" para "proteger a Maricarmen", pero sí "para comprarle un aticazo a Ayuso de más de seis millones de euros".

PUBLICIDAD

Una situación que, según el presidente del Gobierno, se extiende "a otras muchas personas vulnerables" de la región "y en todos los territorios" gobernados por los 'populares'.

También ha arremetido contra la mandataria madrileña por llevar "más versiones dadas" sobre la compra del ático que "millones dados a Quirón", la compañía sanitaria que gestiona varios hospitales de la Comunidad.

PUBLICIDAD

"Sí, fui a visitarlo y no me pareció mal", ha afirmado parafraseando a Ayuso. "Pero, mujer, ¿cómo te va a parecer mal un ático con 200 metros de terraza?", ha continuado antes de cuestionar si "alguien sabe cuál es la opinión de Feijóo". "Ni pío", ha rematado.

"La cuestión, Alberto, es que la señora Ayuso quiso tener un nido, pero de buitres", ha aseverado Sánchez, que ha tachado a la oposición al Gobierno central de "tóxica".

PUBLICIDAD

Una palabra que ha utilizado para recordar a la diputada del PP, Ana Vázquez, que este miércoles acudió con un bote de gas pimienta al Congreso para denunciar la situación en Ceuta y cuyo contenido provocó "medio hemiciclo cerrado y que varias personas tuvieran "que ir a emergencias". "Dice la mujer que lo volvería a llevar, si es que el bochorno como los insultos siempre vienen del mismo lado".

Por último, ha afirmado que el PP "no ofrece alternativa" y "juegan a cuanto peor para España, mejor para ellos". "No han hecho más que poner palos en la rueda y aún así España ha avanzado durante estos últimos ocho años como no avanzó durante los años que ellos gobernaron".

PUBLICIDAD

PRÓRROGA DE LAS MEDIDAS POR LA GUERRA DE IRÁN

"Somos muy conscientes de que el coste de la vida hoy es mucho más caro", ha asegurado el presidente y ha culpado a "aquellos (...) " que protagonizan "guerras ilegales" como la de Estados Unidos e Israel en Irán.

PUBLICIDAD

En consecuencia, ha anunciado que este martes el Gobierno llevará al Consejo de Ministros una "prórroga" del "escudo social para la gente" como "consecuencia" de la guerra en Oriente Próximo. Una extensión que llegará hasta finalizar el año.

"La mejor manera de decir sí a reducir el coste de la vida es decir no a la guerra de Irán. ¡No a la guerra de Irán!", ha expresado Sánchez, y ha pedido "al resto de partido políticos" que "se posicionen con total claridad sobre esta cuestión".

También a las comunidades autónomas porque "tienen mucho que decir y hacer para rebajar y reducir el coste de la vida a los ciudadanos y ciudadanas de sus territorios", y ha puesto de ejemplo las medidas aprobadas por las alcaldías gobernadas por el PSOE en la Comunidad de Madrid.

"Construyendo vivienda protegida, apostando por la educación pública, apostando por la sanidad pública, apostando por la dependencia y servicios sociales como hace el Gobierno de España", ha añadido.

Sánchez ha defendido "apostar" por el Estado del Bienestar frente a la situación en la Comunidad de Madrid donde una familia con dos hijos "tiene que gastar como mínimo 3.000 euros en educación, sin contar el transporte, la gasolina, la comida".

"RECORTAR EL VOTO A 400.000 ESPAÑOLES" y ELECCIONES EN 2027

"¿Qué líder político en el mundo de ultraderecha ha mejorado la vida de su gente?", se ha preguntado el jefe del Ejecutivo para responder que "solamente han traído desorden, pobreza y guerras". "Si el proyecto de la derecha y la ultraderecha son recortes, si recortan hasta el derecho al voto de 400.000 españoles", ha afirmado en referencia a la conocida como 'ley de nietos' que otorga la nacionalidad a descendientes de exiliados.

Un articulado de la Ley de Memoria Democrática que el Tribunal Supremo ha paralizado, frenando el derecho a voto de quienes consigan la nacionalidad gracias a esta normativa, aprobada en 2022. En consecuencia, ha afirmado que PP y Vox le tienen "miedo" al voto de los españoles.

Por ello ha llamado a hacer "un ejercicio de pedagogía" y "de explicación" también "con emoción". " ¿Os imagináis cómo hubiera sido España sin estos ocho años de gobierno de coalición progresista? (...) El salario mínimo no hubiera subido el salario a un 66%, ni hubiera habido una reforma laboral que puso fin a la contrarreforma laboral del Partido Popular".

"Ni hubiéramos tenido una reforma del sistema de pensiones, la reconstrucción del Pacto de Toledo que revaloriza las pensiones conforme al IPC de nuestros mayores y llena la hucha de las pensiones", ha enumerado, "No hubiéramos tenido un pacto de Estado contra la violencia de género, ni una ley de igualdad ni una ley de paridad que defendiera a las mujeres también en el ámbito de la representación empresarial, política, económica y social".

"No hubiéramos tenido una ley de muerte digna, no hubiéramos tenido una ley de memoria democrática, No hubiéramos tenido a un Gobierno defendiendo la paz en el mundo, la legalidad internacional y contra el genocidio de Israel en Gaza", ha continuado antes de concluir que le "apetecen mucho" las elecciones de mayo y las generales.

Y ha asegurado que el PSOE las va a "volver a ganar" porque "necesitamos una década de transformaciones y de avances sociales frente al retroceso y la involución que representan el Partido Popular y Vox".