Rescatan a un grupo de unos 60 inmigrantes a 62 millas al noreste de Arrecife de Lanzarote

Las Palmas de Gran Canaria, 27 sep (EFE).- Un grupo de inmigrantes formado por alrededor de 60 personas, según estimaciones iniciales, ha sido rescatado por Salvamento Marítimo tras ser avistado en la mañana de este domingo a 62 millas al noreste de Arrecife de Lanzarote.
Según han confirmado a Efe fuentes de la sociedad estatal, fijada su posición, el barco Salvamar Al Nair, llegó a su encuentro y traslada a los inmigrantes a Arrecife.
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Se calcula que serán desembarcados sobre las 14:15 horas, han añadido las fuentes. EFE
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