Relator de la ONU: España incumplió obligaciones internacionales al desalojar a Maricarmen

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Madrid, 27 sep (EFE).- "El hecho de que se haya materializado el desalojo de Maricarmen pone a España en una posición imposible para cumplir con sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos", subraya el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Koldo Casla, en una entrevista con EFE este domingo.

Casla explica que con el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años con un 50 % de discapacidad, llevado a cabo el pasado 23 de septiembre, España vulneró la medida cautelar ordenada en junio por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) de "suspender el desalojo hasta resolver el fondo del asunto".

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"En los juicios es habitual que un juez, un tribunal o un comité ordene cautelarmente algo hasta que resuelve el fondo del asunto. Lo que no es habitual es que se vulnere, y ahora se ha vulnerado", asegura Casla, de nacionalidad española y británica. EFE

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