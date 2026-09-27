PP denuncia que Sánchez "no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años" en vivienda

26/03/2026 (Foto de ARCHIVO)El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). POLITICA EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

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El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y diputado en el Congreso, Juan Bravo, ha denunciado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años" en materia de vivienda, ya que sólo ha impulsado la construcción de "500 de las 184.000 viviendas prometidas".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, ha criticado las "políticas intervencionistas" y las "promesas" vacías del presidente del Gobierno, de manera que "cada año el problema es más grave" en materia de vivienda.

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Sobre la posibilidad de que el martes se apruebe en el Consejo de Ministros el decreto de vivienda, Bravo ha aseverado que Sánchez "no puede pretender arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años"

Ha subrayado que el PP tiene soluciones para combatir la frustración de los jóvenes con la vivienda y ha remarcado algunas de las propuestas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "construir un millón de viviendas en la próxima legislatura, liberalizar procedimientos y suelo, o bajar los impuestos para facilitar la ayuda a los jóvenes".

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Ha recordado que el PP ha propuesto medidas como bajar el IVA de los alimentos básicos, deflactar el IRPF o plantear la rebaja de impuestos en el ámbito de la energía.

Bravo ha exigido a Sánchez que "convoque elecciones porque está creando una situación invivible para el conjunto de los españoles", con un aumento del precio de la luz, la gasolina, los alimentos o la propia vivienda. "Los ciudadanos no pueden más y ven que en su día a día, cada momento es más complicado", ha añadido.

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CEUTA "ABANDONADA"

Por otro lado, sobre la situación en Ceuta, ha denunciado que Pedro Sánchez ha dejado "abandonada" a la ciudad autónoma para irse "a jugar a baloncesto con un amigo", queriéndose "reír de todos los españoles". "España quiere un presidente que esté presente, que ayude con los problemas y que asuma responsabilidades", ha apuntado.

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Juan Bravo ha asegurado que la situación en Ceuta "sigue igual o peor, con un aumento de agresiones sexuales que genera miedo a los ciudadanos, con la actividad económica que no se repone y sin seguridad en los colegios". "Los ciudadanos piden el retorno de todos los que han invadido Ceuta", ha añadido.

A su juicio, el Ejecutivo de Sánchez "debería dejar la demagogia e intentar buscar soluciones" y ha denunciado que "el Gobierno destine más dinero y recursos a los que han invadido Ceuta que a los autónomos, empresarios y a los ciudadanos".

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