PNV pide renunciar a posturas de máximos para poder aprobar un decreto de vivienda que evite situaciones "inaceptables"

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El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que es posible aprobar un decreto de medidas urgentes de vivienda que proteja a los ciudadanos de situaciones "terribles e inaceptables", pero ha advertido de que esto solo es posible si cada partido renuncia a sus posiciones "de máximos".

Esteban, en su intervención en el 'Alderdi Eguna' ('Día del Partido') del PNV celebrado este domingo en Foronda (Álava), ha reconocido la existencia de "problemas" sociales como el de la vivienda.

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El dirigente 'jeltzale' ha afirmado que este es un tema que "preocupa y ocupa" a su partido, por lo que este está actuando "en todos los niveles institucionales" para que haya "más vivienda para las clases medias y para la gente joven".

En referencia al decreto sobre medidas urgentes de vivienda que prepara el Gobierno central, ha advertido de que "no se puede frustrar la sociedad por querer ir al programa electoral de cada uno". "Aquí hay algunos partidos que van a máximos, y lo que hay que hacer es ir al mínimo común denominador entre todos, pero que salve de situaciones terribles e inaceptables", ha manifestado.

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El líder del PNV considera que esto es algo que "se puede hacer", pero "no si cada uno en lo que estás pensando es en la próxima proclama electoral". "Veremos lo que sucede", ha manifestado.