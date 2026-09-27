Espana agencias

Miles de personas se manifiestan en defensa de la educación pública y contra los recortes

Guardar

Madrid, 27 sep (EFE).- Unas 10.000 mil personas, según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este domingo en defensa de la educación no universitaria pública y laica y contra los recortes, una protesta para calentar motores antes de la huelga indefinida convocada por los sindicatos y asambleas educativas para el 14 de octubre en Madrid.

Encabezada por una enorme pancarta con el lema "Defendemos la pública, defendemos el futuro", los manifestantes han recorrido el trayecto entre Atocha y la plaza de Cibeles vestidos con camisetas verdes que reclaman "educación pública de todos, para todos" y portando carteles contra los recortes y contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y reclamado menos horas lectivas y menores ratios de alumnos en las clases.

PUBLICIDAD

La protesta convocada por la plataformas Asamblea Menos Lectivas, juntos a los principales sindicatos y organizaciones del sector, es la antesala de una huelga indefinida para reclamar mejoras salariales y laborales para los profesores, una reducción de las horas lectivas y de las ratios en las aulas y más recursos para acabar con la segregación y atender a la diversidad.

Como reza el manifiesto de la protesta, profesores y familias llevan "demasiado tiempo soportando políticas que deterioran la educación pública madrileña" y empeoran sus condiciones de trabajo.

PUBLICIDAD

"Estamos aquí porque somos una comunidad educativa unida y organizada, dispuesta a defender la Educación Pública madrileña y queremos decir alto y claro que vamos a defender con firmeza nuestra tabla reivindicativa y a pelear por cada una de nuestras demandas", añade.

Antes de que comenzara la marcha, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que las protestas, huelgas y acampadas son “el camino para conseguir todo lo que hay que conseguir” y por eso ha subrayado que su partido va a estar participando, alentando y movilizándose en apoyo de los cambios sociales necesarios.

La protesta por la educación ha coincidido en el tiempo por la acampada organizada en la Puerta del Sol para exigir medidas que pongan fin a los desahucios y abusos de los inversores en vivienda.

Para Belarra, estas movilizaciones “pueden cambiarlo todo, porque la gente se ha dado cuenta de que todas las transformaciones sociales, los grandes cambios” se han producido cuando la gente se ha movilizado, se ha organizado con acampadas, con huelgas, con movilizaciones”.

“Si queremos educación pública, huelga indefinida de los y las profesoras; si queremos vivienda digna, acampada”, ha dicho, y ha asegurado que “este es el camino para conseguir todo lo que hay que conseguir”.

Por su parte, la eurodiputada de Podemos Irene Montero ha animado a que las manifestaciones, protesta y acampadas crezcan ya que con ello “se puede ir mucho más lejos de lo que quiere un Gobierno”. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche después de la manifestación que convocó a más de 20.000 personas

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

España y Bulgaria tienen los ríos con peor calidad de Europa: la contaminación orgánica y los fosfatos se mantienen en niveles elevados

El estudio liderado por la Universitat Politècnica de Valencia afirma que el país presenta una de las situaciones más críticas del continente

España y Bulgaria tienen los ríos con peor calidad de Europa: la contaminación orgánica y los fosfatos se mantienen en niveles elevados

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

El magistrado cumple este domingo 72 años y deja la carrera judicial después de más de tres décadas entre juzgados, con el auto que envía a la mujer de Pedro Sánchez a juicio como última gran decisión antes de jubilarse

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Todo lo que debes saber antes de ver ‘Drag Race España’ y su sexta temporada: del primer ‘drag king’ a la reforma del taller y la pasarela

Este domingo 27 de septiembre, Atresplayer estrena la sexta edición de la versión española de ‘RuPaul’s Drag Race’ con varias novedades históricas

Todo lo que debes saber antes de ver ‘Drag Race España’ y su sexta temporada: del primer ‘drag king’ a la reforma del taller y la pasarela
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Juan Carlos Peinado, el juez que llegó tarde a la carrera judicial y se marchó convertido en uno de los nombres más conocidos por su investigación a Begoña Gómez

Pedro Sánchez promete a Maricarmen que “el Gobierno está trabajando contrarreloj” para aprobar el martes el decreto sobre vivienda

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El ‘chivatazo’ del “Pablo Escobar del Sáhara” que implicó al PAM en un caso de narcotráfico antes de ganar las elecciones de Marruecos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

ECONOMÍA

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

DEPORTES

Rui Pinto, el hacker que destapó la polémica del Manchester City: de estudiar Historia a crear Football Leaks y filtrar las infracciones de los ‘citizens’

Rui Pinto, el hacker que destapó la polémica del Manchester City: de estudiar Historia a crear Football Leaks y filtrar las infracciones de los ‘citizens’

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas

Inglaterra-España, en directo: Mikel Oyarzabal culmina la remontada de España en Wembley

España tira de orgullo en Wembley para estrenar las dos estrellas con victoria ante Inglaterra en un partido sufrido hasta el final

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer