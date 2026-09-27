Miles de personas se manifiestan en defensa de la educación pública y contra los recortes

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Madrid, 27 sep (EFE).- Unas 10.000 mil personas, según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este domingo en defensa de la educación no universitaria pública y laica y contra los recortes, una protesta para calentar motores antes de la huelga indefinida convocada por los sindicatos y asambleas educativas para el 14 de octubre en Madrid.

Encabezada por una enorme pancarta con el lema "Defendemos la pública, defendemos el futuro", los manifestantes han recorrido el trayecto entre Atocha y la plaza de Cibeles vestidos con camisetas verdes que reclaman "educación pública de todos, para todos" y portando carteles contra los recortes y contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y reclamado menos horas lectivas y menores ratios de alumnos en las clases.

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La protesta convocada por la plataformas Asamblea Menos Lectivas, juntos a los principales sindicatos y organizaciones del sector, es la antesala de una huelga indefinida para reclamar mejoras salariales y laborales para los profesores, una reducción de las horas lectivas y de las ratios en las aulas y más recursos para acabar con la segregación y atender a la diversidad.

Como reza el manifiesto de la protesta, profesores y familias llevan "demasiado tiempo soportando políticas que deterioran la educación pública madrileña" y empeoran sus condiciones de trabajo.

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"Estamos aquí porque somos una comunidad educativa unida y organizada, dispuesta a defender la Educación Pública madrileña y queremos decir alto y claro que vamos a defender con firmeza nuestra tabla reivindicativa y a pelear por cada una de nuestras demandas", añade.

Antes de que comenzara la marcha, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que las protestas, huelgas y acampadas son “el camino para conseguir todo lo que hay que conseguir” y por eso ha subrayado que su partido va a estar participando, alentando y movilizándose en apoyo de los cambios sociales necesarios.

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La protesta por la educación ha coincidido en el tiempo por la acampada organizada en la Puerta del Sol para exigir medidas que pongan fin a los desahucios y abusos de los inversores en vivienda.

Para Belarra, estas movilizaciones “pueden cambiarlo todo, porque la gente se ha dado cuenta de que todas las transformaciones sociales, los grandes cambios” se han producido cuando la gente se ha movilizado, se ha organizado con acampadas, con huelgas, con movilizaciones”.

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“Si queremos educación pública, huelga indefinida de los y las profesoras; si queremos vivienda digna, acampada”, ha dicho, y ha asegurado que “este es el camino para conseguir todo lo que hay que conseguir”.

Por su parte, la eurodiputada de Podemos Irene Montero ha animado a que las manifestaciones, protesta y acampadas crezcan ya que con ello “se puede ir mucho más lejos de lo que quiere un Gobierno”. EFE

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