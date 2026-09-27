Los vecinos de Igualeja y Parauta (Málaga), confinados por un fuego que complica el viento

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Málaga, 27 sep (EFE).- Los vecinos de Igualeja y Parauta, ubicados en el Valle del Genal en Málaga, se encuentran confinados en sus viviendas debido al incendio forestal declarado este sábado por la noche en las proximidades del paraje Mirador de Igualeja, cuya extinción se ve dificultada por el viento en la zona.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha enviado este mediodía un mensaje Es-Alert a la población de Parauta, de cerca de 300 habitantes, ante la evolución del incendio, que está provocando acumulación del humo en la zona, según ha informado el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, a través de la red social X.

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La Junta activó esta mañana la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca por este incendio forestal, que conllevó como medida preventiva el confinamiento de Igualeja, de 728 habitantes, según los últimos datos oficiales.

Durante la madrugada se procedió en este municipio perteneciente a la comarca de la Serranía de Ronda al desalojo preventivo de una vivienda en la que se encontraban tres personas.

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Como consecuencia del fuego quedó cortada totalmente al tráfico la carretera MA-7304 entre los puntos kilométricos 0 y 7, en Parauta, y se interrumpió el tráfico en la carretera del Coto -que enlaza la MA-7300 con la A-397- debido a los trabajos de extinción.

A ellas se ha sumado posteriormente el corte de la A-397 -que discurre entre el núcleo marbellí de San Pedro Alcántara y Ronda-, entre los kilómetros 11,5 y 38, según ha indicado a EFE un portavoz del Centro de Gestión de Tráfico de Málaga.

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Emergencias 112 recomienda a los vecinos que se encuentren en la zona que cierren puertas y ventanas para evitar que entre el humo en sus viviendas, así como que presten especial atención a niños, ancianos y personas con problemas respiratorios.

El fuego se declaró a las 22:19 horas del sábado en las proximidades del paraje Mirador de Igualeja y en su extinción trabajan, según la última actualización del Infoca, unos 140 bomberos forestales, nueve medios aéreos y siete autobombas.

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Se trata de un incendio en "un terreno muy abrupto y con abundante combustible vegetal disponible". El fuego se propaga por laderas orientadas al viento y obliga a los efectivos a trabajar sobre él con vientos del este-sureste de 25 kilómetros por hora, y rachas en ocasiones superiores a los 45 kilómetros por hora, ha detallado el Infoca. EFE

(foto) (vídeo)