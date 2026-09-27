La Carrera CRIS Cáncer recauda más de 300.000 euros para financiar investigación

Guardar

Madrid, 27 sep (EFE).- La cuarta edición de la Carrera CRIS Cáncer, que se celebra simultáneamente en España, Francia, Bélgica y Luxemburgo, logró este domingo con su prueba de Madrid, bajo el lema 'Si corres, curas', recaudar más de 300.000 euros que serán destinados a la investigación del cáncer infantil.

La Fundación Cris Contra el Cáncer, entidad de referencia en la investigación oncológica y hematológica, celebró una jornada de deporte con la participación de niños, niñas y adolescentes que padecen cáncer, familias cuyos hijos han fallecido por esta enfermedad, médicos pediatras y oncólogos y equipos de investigación que se han movilizado para, entre todos, poder financiar investigación en cáncer pediátrico y adolescente.

PUBLICIDAD

La recaudación total ha ascendido a 6.213.307 euros, de los que en España se consiguieron 314.901 euros. Este importe se destina íntegramente a Fight Kids Cancer, alianza europea que financia proyectos internacionales de investigación para desarrollar nuevos tratamientos frente al cáncer infantil.

De esta forma, la sociedad civil aporta recursos para complementar la financiación pública y, entre todos, dar estabilidad a los investigadores.

El cáncer infantil es considerado una enfermedad rara y recibe menos fondos que el cáncer adulto. Cada año, 400.000 niños y adolescentes menores de 20 años son diagnosticados de cáncer en el mundo, 35.000 en Europa y más de 1.500 en España; y es la primera causa de muerte por enfermedad, según informa Cris Contra el Cáncer.

PUBLICIDAD

La investigación ha permitido alcanzar en España una supervivencia a cinco años del 83,9 % en niños de 0 a 14 años, pero el cáncer continúa siendo la primera causa de muerte por enfermedad entre los menores.

“No podemos permitir que en 2026 sigan muriendo niños de cáncer. El cáncer infantil es una enfermedad rara y precisamente por eso necesita una estrategia específica, que concentre conocimiento, talento y tecnología en centros de excelencia capaces de investigar al mismo tiempo que tratan y de ofrecer a cada niño una medicina cada vez más personalizada. Ese es el nivel de ambición que necesitamos: investigación de excelencia y tratamientos cada vez más personalizados para curar a más niños y curarlos mejor”, destaca Lola Manterola, presidenta de CRIS Contra el Cáncer.

PUBLICIDAD

Esta entidad, en sus dieciséis años de existencia, ha invertido 80 millones de euros en investigación del cáncer, 55,8 en los últimos cinco años, y tiene el compromiso de destinar 150 millones adicionales en el próximo quinquenio. Ha financiado a 720 investigadores; 371 proyectos de cáncer adulto y 114 de cáncer pediátrico; y ha contribuido al desarrollo de 117 nuevos tratamientos.

Los pacientes beneficiados directamente en los ensayos clínicos suman más de 15.000 y los avances en investigación contra el cáncer beneficiarán a 14 millones de potenciales pacientes. EFE

PUBLICIDAD