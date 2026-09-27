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La 1, la más vista el sábado (17,5 %) por la victoria de España en la UEFA League

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Madrid, 27 sep (EFE).- La 1 fue la cadena de televisión líder este sábado con una cuota de pantalla del 17,5 %, gracias a la victoria de España (2-3) frente a Inglaterra en la UEFA Nations League, que fue lo más visto del día con 4.356.000 espectadores de media y un 43 % de cuota.

Tras el fútbol, el programa 'Malas lenguas Noche', con Jesús Cintora, también fue líder en su franja y logró una cuota récord del 13,9 %, explica RTVE en un comunicado remitido este domingo.

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España estrenó su título de campeón mundial ante Inglaterra, en un partido en el que logró una sufrida victoria en Wembley que terminó con el marcador a 2-3. La Roja sumó su partido número 39 sin conocer la derrota y arrasó ante 4.356.000 espectadores de media y un 43 % de cuota.

En cuanto a los servicios informativos de RTVE, el Telediario Fin de Semana 2 lideró con 3.662.000 espectadores de media y un 36,7 % de cuota en La 1.

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Por su parte, el informativo de mediodía, presentado por Marc Sala y Lourdes Maldonado, sumó 1.284.000 espectadores y un 15,8 % de cuota, con más de 2.5 millones de contactos en La 1 y Canal 24 horas.

Además, la información de Fin de Semana 24 horas lideró por la mañana con un 18,6 % de cuota en La 1 y Canal 24 horas, con más de 2.3 millones de espectadores únicos a lo largo de su emisión.

También destacables el sábado son los datos de 'Viaje al centro de la tele', que se situó en primera posición durante la mañana con una cuota del 10,2 %; así como el programa 'D Corazón', que anotó un 10,7 %, 579.000 espectadores de promedio y 2,3 millones de contactos. EFE

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