La 1, la más vista el sábado (17,5 %) por la victoria de España en la UEFA League

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Madrid, 27 sep (EFE).- La 1 fue la cadena de televisión líder este sábado con una cuota de pantalla del 17,5 %, gracias a la victoria de España (2-3) frente a Inglaterra en la UEFA Nations League, que fue lo más visto del día con 4.356.000 espectadores de media y un 43 % de cuota.

Tras el fútbol, el programa 'Malas lenguas Noche', con Jesús Cintora, también fue líder en su franja y logró una cuota récord del 13,9 %, explica RTVE en un comunicado remitido este domingo.

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España estrenó su título de campeón mundial ante Inglaterra, en un partido en el que logró una sufrida victoria en Wembley que terminó con el marcador a 2-3. La Roja sumó su partido número 39 sin conocer la derrota y arrasó ante 4.356.000 espectadores de media y un 43 % de cuota.

En cuanto a los servicios informativos de RTVE, el Telediario Fin de Semana 2 lideró con 3.662.000 espectadores de media y un 36,7 % de cuota en La 1.

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Por su parte, el informativo de mediodía, presentado por Marc Sala y Lourdes Maldonado, sumó 1.284.000 espectadores y un 15,8 % de cuota, con más de 2.5 millones de contactos en La 1 y Canal 24 horas.

Además, la información de Fin de Semana 24 horas lideró por la mañana con un 18,6 % de cuota en La 1 y Canal 24 horas, con más de 2.3 millones de espectadores únicos a lo largo de su emisión.

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También destacables el sábado son los datos de 'Viaje al centro de la tele', que se situó en primera posición durante la mañana con una cuota del 10,2 %; así como el programa 'D Corazón', que anotó un 10,7 %, 579.000 espectadores de promedio y 2,3 millones de contactos. EFE