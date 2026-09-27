Junqueras pide que el decreto de vivienda tope precios de alquiler de temporada y habitaciones

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El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que el real decreto ley sobre vivienda previsto para el martes en el Consejo de Ministros debe incluir el tope al alquiler de temporada y habitaciones, además de la suspensión de los desahucios de personas vulnerables, 2 de las 5 "garantías" que, considera, tienen que estar en el texto.

En un apunte en X este domingo recogido por Europa Press ha señalado que "el miedo a perder tu casa no puede ser el negocio de nadie", y ha apuntado que el decreto también debe incluir la prórroga de 2 años de los contratos de alquiler en vigor, mayor autonomía municipal para subir el IBI a grandes tenedores y viviendas de uso turístico y el fin, dice, de los privilegios de las sociedades de inversión.

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"Queremos que cada familia tenga un hogar digno. Por eso rehabilitaremos viviendas vacías, mejoraremos el transporte público y exigimos protección ante la especulación", ha añadido.