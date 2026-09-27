Javier Torralba: "Las finales están para ganarlas"

Guardar

Madrid, 27 sep (EFE).- Javier Torralba, que se estrenó este fin de semana en el banquillo del Valencia Basket con un título, el de la Supercopa, afirmó tras la victoria ante el Leganés que “las finales están para ganarlas”.

Torralba señaló que “sin brillantez, pero desde el trabajo”, su equipo fue capaz de engancharse a la final para sumar la cuarta Supercopa de su historia.

PUBLICIDAD

Además, añadió que para él “estar aquí a nivel personal” ya es un título.

Elena Buenavida, base del Valencia Basket, se mostró feliz tras conquistar la Supercopa LF Endesa y aseguró que debido a la fatiga “ninguno de los dos equipos ha estado acertado”, pero que las taronjas fueron “más cabezotas” para terminar remontando y levantando el primer título de la temporada.

PUBLICIDAD

“El equipo tiene una actitud contagiosa. Llegar nuevo a un equipo, con entrenador nuevo, crea muchas incertidumbres y que todo resulte tan positivo, te hace querer ser partícipe”, dijo la base tinerfeña, que fue la más destacada del conjunto valenciano este fin de semana y sumó 12 puntos en la final. EFE